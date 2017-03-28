Синоптик обрадовала украинцев прогнозом погоды на среду
В среду, 29 марта, украинцев ждет сухая теплая погода с температурой воздуха в течение дня +10+16 градусов.
В среду, 29 марта, украинцев ждет сухая теплая погода с температурой воздуха в течение дня +10+16 градусов.
Теплее всего будет на Закарпатье, где воздух прогреется до +19, а холоднее — в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Здесь ожидается +5+10 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.
«Завтра — генеральная репетиция грядущего существенного потепления и солнца с синим небом и белыми облаками-овечками», — сказала она.
«Только уже вечером, к западным нашим границам, придет атмосферный фронт, который принесет во Львовскую, Закарпатскую,
В столице ожидается +10+14 градусов. Будет сухо, солнечно и утихнет ветер.
Ранее синоптик пообещала украинцам тепло.