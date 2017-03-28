Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Генштаб ВС РФ: ПРО США может перехватить все российские ракеты
Лавров объяснил отказ России вводить войска на Украину
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Волнения в ВСУ: бойцы не подчиняются приказам командиров - СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Таинственный космолет США пробыл на орбите почти 2 года – СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
18:21 (мск), источник: РБК - Украина

Синоптик обрадовала украинцев прогнозом погоды на среду

В среду, 29 марта, украинцев ждет сухая теплая погода с температурой воздуха в течение дня +10+16 градусов.

Теплее всего будет на Закарпатье, где воздух прогреется до +19, а холоднее — в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Здесь ожидается +5+10 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

«Завтра — генеральная репетиция грядущего существенного потепления и солнца с синим небом и белыми облаками-овечками», — сказала она.

«Только уже вечером, к западным нашим границам, придет атмосферный фронт, который принесет во Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую и Хмельницкую области дожди. Эти дожди уже в ночь на четверг охватят значительную территорию Украины», — добавила синоптик.

В столице ожидается +10+14 градусов. Будет сухо, солнечно и утихнет ветер.

Ранее синоптик пообещала украинцам тепло.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+18°
полупрозрачная облачность
757 мм рт. ст.
нормальное
88 %
очень высокая
4 м/с
слабый ветер
Президент России допустил поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Трамп откажется от энергетической политики Обамы
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Месси дисквалифицирован на четыре матча отбора ЧМ-2018
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
За что Месси дисквалифицирован на четыре матча Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о четырехматчевой дисквалификации капитана сборной Аргентины Лионеля Месси
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь