Синоптик обрадовала украинцев прогнозом погоды на среду

Теплее всего будет на Закарпатье, где воздух прогреется до +19, а холоднее — в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Здесь ожидается +5+10 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

«Завтра — генеральная репетиция грядущего существенного потепления и солнца с синим небом и белыми облаками-овечками», — сказала она.

«Только уже вечером, к западным нашим границам, придет атмосферный фронт, который принесет во Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую и Хмельницкую области дожди. Эти дожди уже в ночь на четверг охватят значительную территорию Украины», — добавила синоптик.

В столице ожидается +10+14 градусов. Будет сухо, солнечно и утихнет ветер.

Ранее синоптик пообещала украинцам тепло.