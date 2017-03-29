Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
В России запретят старые электросчетчики
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
10Европейские деревья года
09:56 (мск), источник: Индикатор

Ученые попытались объяснить распределение богатства законами физики

Исследователи из США и Бразилии предложили для объяснения экономического неравенства воспользоваться физическим законом, который описывает эволюцию различных систем, в том числе развитие техники.

Работа ученых опубликована в Journal of Applied Physics.

Один из авторов статьи, профессор Университета Дьюка Адриан Бейджэн, в 1996 году сформулировал закон, описывающий развитие биологических и небиологических систем. По мнению исследователя, многие системы, в основе которых лежит движение потоков (будь то воды в реках, воздуха в легких или людей по дорогам) развиваются схожим образом.

В своей работе ученые попытались ответить на вопрос, почему уменьшить имущественное неравенство так сложно. «С точки зрения физики, это просто. Вы могли заметить, что годовое богатство, валовой внутренний продукт, пропорционален используемой энергии (“работы и движения”), производимой группой или на определенной территории, то есть можно рассматривать богатство как движение. А движение означает неравенство, так как оно иерархично», — прокомментировал Бейджэн.

По словам исследователя, неравенство — не самый удачный термин для описания распределения благ, и лучше использовать физический термин «неоднородность».
Читайте также
Хватит умничать. Как алкоголь, сквернословие и рок-музыка связаны с уровнем вашего интеллекта

Она присуща всем иерархическим системам и потому является естественной. Причем по мере усложнения системы, неравенство усиливается. Постоянно сравнивая различные процессы с физическими явлениями, Бейджэн отмечает, что «организация общества более сложная, но все это — тоже физика».

«В поисках ответа на вопрос, почему так трудно избавиться от неравенства, я пришел к следующему вопросу: как мы можем сделать распределение богатства более равномерным. Это сложное устройство, в которое входит эволюция правовой системы. Другими словами, в дело вступают правительство и другие организации, что и произошло исторически», — рассказал Бейджэн.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ученые узнали, сколько окружающей среде стоит одна буханка хлеба
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Штат Вооруженных сил РФ с июля увеличится до 1,9 млн человек
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Участники «Ники» призвали власть прислушаться к протестующим
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь