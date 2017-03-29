Ученые попытались объяснить распределение богатства законами физики

Работа ученых опубликована в Journal of Applied Physics.

Один из авторов статьи, профессор Университета Дьюка Адриан Бейджэн, в 1996 году сформулировал закон, описывающий развитие биологических и небиологических систем. По мнению исследователя, многие системы, в основе которых лежит движение потоков (будь то воды в реках, воздуха в легких или людей по дорогам) развиваются схожим образом.

В своей работе ученые попытались ответить на вопрос, почему уменьшить имущественное неравенство так сложно. «С точки зрения физики, это просто. Вы могли заметить, что годовое богатство, валовой внутренний продукт, пропорционален используемой энергии (“работы и движения”), производимой группой или на определенной территории, то есть можно рассматривать богатство как движение. А движение означает неравенство, так как оно иерархично», — прокомментировал Бейджэн.