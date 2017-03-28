Молодых енотов поселили в вольер Московского зоопарка

Новую группу енотов поселили в вольер Московского зоопарка после зимнего перерыва, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Там живут шестилетний Моисей, четырехлетняя Тыква, а также Аким и Груша, которым меньше года.

Животных содержали вместе несколько месяцев: они должны были привыкнуть друг к другу. Но к енотовидным собакам, с которыми они соседствовали, они отнеслись агрессивно.

Прошлую группу животных временно переселили во внутренние помещения, доступ на деревья для них пока закрыт.