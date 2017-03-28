Водолазы занялись поиском опасных предметов на дне крымских пляжей

В настоящее время, по данным ведомства, обследовано девять пляжей общей площадью более 30 тыс квадратных метров. Всего же в регионе находится 367 таких территорий.

В ходе работ водолазы обнаруживают фрагменты металлических конструкций, арматуру, битое стекло и строительный мусор. Все опасные «находки» выявляются на дне моря на глубине до двух метров.