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18:45 (мск), источник: РИА Крым

Водолазы занялись поиском опасных предметов на дне крымских пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости (Крым). Сотрудники ГКУ РК «Крым-СПАС» проводят обследование и очистку дна акватории пляжей. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время, по данным ведомства, обследовано девять пляжей общей площадью более 30 тыс квадратных метров. Всего же в регионе находится 367 таких территорий.

В ходе работ водолазы обнаруживают фрагменты металлических конструкций, арматуру, битое стекло и строительный мусор. Все опасные «находки» выявляются на дне моря на глубине до двух метров.

«В Крыму приоритетным направлением курортной отрасли является отдых на морском побережье, который пользуется огромной популярностью, как среди туристов, так и жителей полуострова. МЧС Крыма уделяет особое внимание вопросу безопасности на водных объектах, подготовки пляжей и морского дна. Однако и водопользователи пляжей также должны со всей ответственностью подходить к вопросам безопасности в период курортного сезона», — цитирует главу МЧС Крыма Сергея Шахова пресс-служба ведомства.

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