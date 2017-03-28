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18:46 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре перестанут ходить автобусы № 12

В Краснодаре из-за нерентабельности закроют автобусный маршрут № 12.

«С 5 апреля текущего года движение автобусов по 12 муниципальному маршруту будет прекращено», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщили в департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, маршрут в последнее время не пользовался спросом.

Альтернативными маршрутами поездок из микрорайона Гидростроителей и обратно остались троллейбусные маршруты № 12 «Стадион “Кубань” — улица имени Дмитрия Благоева», № 13 «Улица имени Дмитрия Благоева — троллейбусное депо № 1», автобусные маршруты № 28 «Юбилейный микрорайон — улица имени Невкипелого», № 65 «улица имени Яна Полуяна — улица имени Дмитрия Благоева».

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