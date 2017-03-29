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12:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Почти 50% работников промышленных предприятий Нижегородской области работают во вредных условиях

Всего в области по состоянию на конец 2016 года у 101 работника промпредприятий зарегистрированы профессиональные заболевания разной тяжести.

Почти 50% работников промышленных предприятий Нижегородской области работают во вредных условиях.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, в вредных условиях работает порядка 2,290 тыс.человек.

Согласно информации, в 2016 году на территории Нижегородской области диагноз профессионального заболевания был поставлен 84 работникам предприятий, из них 41 женщина. При этом у 15 работников было зарегистрировано по 2 и более профзаболевания.

Всего в Нижегородской области по состоянию на конец 2016 года у 101 работника промпредприятий зарегистрированы профессиональные заболевания разной тяжести, в том числе 46 у женщин. Наибольший удельный вес случаев профессиональных заболеваний отмечается на предприятиях Нижнего Новгорода, где зарегистрировано 84 случая профзаболеваний у 68 человек, из них 70 случаев у 58 работников в ПАО «ГАЗ».

Показатель профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих составил 0,86 при среднероссийском показателе 1,63 на 10 тыс. работающего населения.

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