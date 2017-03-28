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21:57 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В уфимском зоопарке поросенок Пончик заставляет своего младшего брата делать ему массаж

Настоящую дедовщину устроил поросенок по имени Пончик по отношению к своему более слабому соседу — Малышу.

Сотрудники уфимского контактного зоопарка заметили, что Малыш регулярно делает массаж своему крупному сородичу. Несколько таких ситуаций даже удалось заснять на камеру. При этом, отмечают в зоопарке, они ни разу не видели, чтобы массаж делал не Малыш Пончику, а наоборот.

— На самом деле поросята являются братьями, только с разными характерами. Пончик с детства объедает Малыша, а теперь вот, чтобы не дожидаться массажа от посетителей, нашел способ получать удовольствие, эксплуатируя брата, — прокомментировали в зоопарке.

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