В уфимском зоопарке поросенок Пончик заставляет своего младшего брата делать ему массаж

Сотрудники уфимского контактного зоопарка заметили, что Малыш регулярно делает массаж своему крупному сородичу. Несколько таких ситуаций даже удалось заснять на камеру. При этом, отмечают в зоопарке, они ни разу не видели, чтобы массаж делал не Малыш Пончику, а наоборот.

— На самом деле поросята являются братьями, только с разными характерами. Пончик с детства объедает Малыша, а теперь вот, чтобы не дожидаться массажа от посетителей, нашел способ получать удовольствие, эксплуатируя брата, — прокомментировали в зоопарке.