В уфимском зоопарке поросенок Пончик заставляет своего младшего брата делать ему массаж
Настоящую дедовщину устроил поросенок по имени Пончик по отношению к своему более слабому соседу — Малышу.
Настоящую дедовщину устроил поросенок по имени Пончик по отношению к своему более слабому соседу — Малышу.
Сотрудники уфимского контактного зоопарка заметили, что Малыш регулярно делает массаж своему крупному сородичу. Несколько таких ситуаций даже удалось заснять на камеру. При этом, отмечают в зоопарке, они ни разу не видели, чтобы массаж делал не Малыш Пончику, а наоборот.
— На самом деле поросята являются братьями, только с разными характерами. Пончик с детства объедает Малыша, а теперь вот, чтобы не дожидаться массажа от посетителей, нашел способ получать удовольствие, эксплуатируя брата, — прокомментировали в зоопарке.