Смольный назначил дату «Алых парусов-2017»
Комитет по печати опубликовал официальную дату «Алых парусов», в этом году массовые гулянья выпускников назначены на пятницу 23 июня.
Комитет по печати опубликовал официальную дату «Алых парусов», в этом году массовые гулянья выпускников назначены на пятницу 23 июня.
Как сообщают в комитете, дата была озвучена 28 марта в связи с «большим количеством обращений».
В прошлом году праздник «Алые паруса» проходил 25 июня. В нем приняли участие примерно 30 тысяч выпускников школ. Для них на Дворцовой был проведен концерт, а в час ночи по Неве под раскаты салюта прошел бриг с алыми парусами. На следующий день за бывшими школьниками убирались петербургские дворники — из центра города вывезли 700 кубометров мусора.
Кто будет выступать для выпускников в этом году, пока неизвестно. Праздник начнется по традиции в 10 вечера. Как сообщает комитет по образованию, получить пригласительные билеты, без которых попасть на Дворцовую площадь в этот вечер будет невозможно, ученики смогут с 20 по 22 июня 2017 года в своих школах.