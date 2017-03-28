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19:40 (мск), источник: Фонтанка

Смольный назначил дату «Алых парусов-2017»

Комитет по печати опубликовал официальную дату «Алых парусов», в этом году массовые гулянья выпускников назначены на пятницу 23 июня.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Как сообщают в комитете, дата была озвучена 28 марта в связи с «большим количеством обращений».

В прошлом году праздник «Алые паруса» проходил 25 июня. В нем приняли участие примерно 30 тысяч выпускников школ. Для них на Дворцовой был проведен концерт, а в час ночи по Неве под раскаты салюта прошел бриг с алыми парусами. На следующий день за бывшими школьниками убирались петербургские дворники — из центра города вывезли 700 кубометров мусора.

Кто будет выступать для выпускников в этом году, пока неизвестно. Праздник начнется по традиции в 10 вечера. Как сообщает комитет по образованию, получить пригласительные билеты, без которых попасть на Дворцовую площадь в этот вечер будет невозможно, ученики смогут с 20 по 22 июня 2017 года в своих школах.

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