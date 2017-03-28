Знаменитый ямальский лебедь с передатчиком вернулся с зимовки в Казахстан

Об этом сообщили в департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Осенью 2016 года птица попала в объектив фотокамеры в Алматинской области. Затем ее дважды фотографировали на месте зимовки в Китае.

«Ставшая знаменитостью двухлетняя самка малого лебедя возвращается из Китая домой. Птица, зимовавшая в Синдзян-Уйгурском районе на западе страны, прилетела в Казахстан, находится на озере в районе поселка Капшагай в Алматинской области. По словам научного сотрудника Центра кольцевания птиц Института экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, кандидата биологических наук Софьи Розенфельд, другие ямальские лебеди, помеченные передатчиками, также вылетели домой», — уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что лебедь был помечен в Байдарацкой губе — одном из крупнейших заливов Карского моря — орнитологами Рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии. Осенью 2016 года птица попала в объектив фотокамеры в Алматинской области. Затем ее дважды фотографировали на месте зимовки в Китае — это ранее неизвестное место миграции малых лебедей выявлено благодаря мониторингу гусеообразных, который проводится в Ямало-Ненецком автономном округе с 2010 года.

Мечение передатчиками в 2015 и 2016 годах нескольких особей показало, что маршруты миграции и места зимовки птиц, гнездящихся рядом на Ямале, разнесены на тысячи километров: малые лебеди из Байдарацкой губы зимуют в Причерноморье, на Каспии, в Китае (Синдзян, озеро Поянг и Шанхай), а также в Узбекистане.