Знаменитый ямальский лебедь с передатчиком вернулся с зимовки в Казахстан
Знаменитая самка малого лебедя, помеченная в августе 2016 года орнитологами, которая впервые зимовала в
Знаменитая самка малого лебедя, помеченная в августе 2016 года орнитологами, которая впервые зимовала в
Об этом сообщили в департаменте по науке и инновациям
Осенью 2016 года птица попала в объектив фотокамеры в Алматинской области. Затем ее дважды фотографировали на месте зимовки в Китае.
«Ставшая знаменитостью двухлетняя самка малого лебедя возвращается из Китая домой. Птица, зимовавшая в
Ранее сообщалось, что лебедь был помечен в Байдарацкой губе — одном из крупнейших заливов Карского моря — орнитологами Рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии. Осенью 2016 года птица попала в объектив фотокамеры в Алматинской области. Затем ее дважды фотографировали на месте зимовки в Китае — это ранее неизвестное место миграции малых лебедей выявлено благодаря мониторингу гусеообразных, который проводится в
Мечение передатчиками в 2015 и 2016 годах нескольких особей показало, что маршруты миграции и места зимовки птиц, гнездящихся рядом на Ямале, разнесены на тысячи километров: малые лебеди из Байдарацкой губы зимуют в Причерноморье, на Каспии, в Китае (Синдзян, озеро Поянг и Шанхай), а также в Узбекистане.