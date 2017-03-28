В Казахстане за курение в самолете будут сажать в тюрьму

«Одна из поправок. Она будет приравнена к нарушениям, которые могут повлечь угрозу безопасности полета. Мы полагаем и думаем, депутаты нас поддержат. Это достаточно серьезный инцидент, — прокомментировал вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

Сейчас за курение в самолете могут привлечь лишь к административной ответственности. Однако в курирующем министерстве намерены добиться переквалификации нарушения в разряд более тяжких.

Кроме того, новые правила введут и в аэропортах. Там планируют сделать обязательным досмотр на входе в здание терминала.

Все эти нововведения необходимы для соответствия нормам Международной организации гражданской авиации.

Депутатов Сената, которым сегодня представили проект поправок, впрочем, интересовали не только планы, но и нынешняя ситуация. А конкретно — систематическая задержка рейсов.

В министерстве заверили, что количество опозданий наблюдается всего лишь на 15 процентах рейсов. И большинство связаны с погодными условиями.