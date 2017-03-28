Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Генштаб ВС РФ: ПРО США может перехватить все российские ракеты
Крупнейшая сеть продуктовых магазинов займется новым бизнесом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Волнения в ВСУ: бойцы не подчиняются приказам командиров - СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Таинственный космолет США пробыл на орбите почти 2 года – СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
19:30 (мск), источник: Nur.kz

В Казахстане за курение в самолете будут сажать в тюрьму

За курение на борту самолета будут не только штрафовать, но и сажать в тюрьму. Правда, если необходимые поправки в закон примут депутаты Сената, Мажилис их уже одобрил, передает КТК.

Источник: Nur.kz

«Одна из поправок. Она будет приравнена к нарушениям, которые могут повлечь угрозу безопасности полета. Мы полагаем и думаем, депутаты нас поддержат. Это достаточно серьезный инцидент, — прокомментировал вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

Сейчас за курение в самолете могут привлечь лишь к административной ответственности. Однако в курирующем министерстве намерены добиться переквалификации нарушения в разряд более тяжких.

Кроме того, новые правила введут и в аэропортах. Там планируют сделать обязательным досмотр на входе в здание терминала.

Все эти нововведения необходимы для соответствия нормам Международной организации гражданской авиации.

Депутатов Сената, которым сегодня представили проект поправок, впрочем, интересовали не только планы, но и нынешняя ситуация. А конкретно — систематическая задержка рейсов.

В министерстве заверили, что количество опозданий наблюдается всего лишь на 15 процентах рейсов. И большинство связаны с погодными условиями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Сплит" в Алматы: Зверь вышел навстречу казахстанской публике
Парламент Шотландии проголосовал за референдум о независимости
Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Трамп откажется от энергетической политики Обамы
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Месси дисквалифицирован на четыре матча отбора ЧМ-2018
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
За что Месси дисквалифицирован на четыре матча Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о четырехматчевой дисквалификации капитана сборной Аргентины Лионеля Месси
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь