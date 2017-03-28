Алек Болдуин рассказал о процессе создания пародии на Дональда Трампа

Сейчас исполнитель «изумлен уровнем популярности» шоу и благодарен его руководству за «предоставленную возможность воплотить» в критическом ключе образ нынешнего президента США. Об этом Болдуин рассказал в мемуарах, отрывки которых опубликовал журнал Vanity Fair.

«Когда Лорн позвонил мне и спросил, хочу ли я сделать это, я ответил, что нет, не хочу изображать Трампа на телевидении. Я считаю для себя возможность мимикрировать только тогда, когда речь идет о человеке, которого уважаешь. Я не ненавидел Трампа, просто не хотел играть его роль. Но (актриса — прим. ТАСС) Тина Фей и Лорн давили на меня, тогда я, в конце концов, согласился», — рассказал Болдуин.

Он признал, что растерялся на некоторое время, когда загримировался под миллиардера и снялся в его роли в первый раз. По словам Алека, он выпятил губы, поднял брови и, надев парик, поразился тому, как все происходящее в гримерной комнате сразу преобразилось и стало походить на «сцену в психиатрической клинике». «Сейчас я, наверное, должен признаться зрителям, что работал над этим (пародией Трампа — прим. ТАСС) на протяжении месяцев», — добавил он.

Исполнитель, которого республиканец неоднократно называл бездарным пародистом, раскрыл секрет своего подхода к воплощению образа республиканца. «Можно копировать голос или внешний облик, но, чтобы добиться успеха, надо представлять себе, кем является персонаж. Для меня Трамп олицетворяет человека, вечно подыскивающего более сильное и удачное выражение, но никогда его не вспоминающего. Каждый раз, когда я изображаю его, я делаю долгую паузу в поиске такого слова и потом повторяю то слово, с которого начал фразу».

Алек Болдуин принимал активное участие в протестах против Трампа после инаугурации последнего 20 января этого года.