Досрочный ЕГЭ по русскому языку в Воронежской области прошел без сбоев
На экзамен записались 185 человек.
На экзамен записались 185 человек.
Досрочный ЕГЭ по русскому языку в Воронежской области прошел без сбоев, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Досрочные экзамены стартовали 23 марта. В Воронежской области их сдадут 730 человек. ЕГЭ по русскому языку прошел в понедельник, 27 марта. Следующими предметами, которые сдадут выпускники досрочно, станут история и химия (29 марта).
На сдачу ЕГЭ по русскому языку в основной период, с 29 мая по 19 июня, записались 10063 человека (в 2016 году — около 10,5 тыс.). Около 9,9 тыс. учеников сдадут обязательный экзамен 9 июня, остальные участники — в резервные дни.
Экзамены по русскому языку и математике обязательны для сдачи в форме ЕГЭ. Остальные предметы выпускники могут выбрать сами. По данным
Контекст
По данным
Чтобы получить аттестат, участники экзамена должны заработать 24 балла. Результаты ЕГЭ по русскому языку предоставляются при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Вузы не имеют права устанавливать минимальный проходной порог по этому предмету ниже 36 баллов.
Участники экзамена узнаю свои результаты должны узнать не позднее 10 апреля.