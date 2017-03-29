Досрочный ЕГЭ по русскому языку в Воронежской области прошел без сбоев, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального департамента образования в среду, 28 марта. На экзамен записались 185 учеников региона — 181 выпускник прошлых лет четыре выпускника 2017 года и три ученика, не завершивших общее образование. Из аудитории никого не удаляли, внештатных ситуаций не было.

Досрочные экзамены стартовали 23 марта. В Воронежской области их сдадут 730 человек. ЕГЭ по русскому языку прошел в понедельник, 27 марта. Следующими предметами, которые сдадут выпускники досрочно, станут история и химия (29 марта).

На сдачу ЕГЭ по русскому языку в основной период, с 29 мая по 19 июня, записались 10063 человека (в 2016 году — около 10,5 тыс.). Около 9,9 тыс. учеников сдадут обязательный экзамен 9 июня, остальные участники — в резервные дни.

Экзамены по русскому языку и математике обязательны для сдачи в форме ЕГЭ. Остальные предметы выпускники могут выбрать сами. По данным пресс-службы Рособрнадзора, чаще всего россияне выбирают физику и химию. Существенных изменений в ЕГЭ в 2017 году не будет, минимальные баллы для поступления в вузы останутся на уровне 2016 года.

Контекст

По данным пресс-службе Рособрнадзора, в России русский язык решили сдать досрочно 19,7 тыс. учеников. В основном это выпускники прошлых лет. Для сдачи ЕГЭ было организовали 202 пункта проведения экзаменов.

Чтобы получить аттестат, участники экзамена должны заработать 24 балла. Результаты ЕГЭ по русскому языку предоставляются при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Вузы не имеют права устанавливать минимальный проходной порог по этому предмету ниже 36 баллов.

Участники экзамена узнаю свои результаты должны узнать не позднее 10 апреля.