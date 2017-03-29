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14:03 (мск), источник: Газета.Ру

Участники реалити-шоу из-за съемок пропустили Brexit и закрытие их программы

Участники одного британского реалити-шоу оказались «оторванными от реальности» из-за съемок, пишет Ew.com.

После года, проведенного в изоляции в шотландской глуши, конкурсанты шоу «Эдем» на Channel 4 уже вернулись к цивилизации, где их ожидали несколько сюрпризов. Их страна проголосовала за решение покинуть Европейский Союз, а Дональд Трамп стал президентом США.

Съемки «Эдема» начались в марте 2016 года, где 23 человека разместили на удаленной, обнесенной стеной площадке в Шотландии и поставили перед ними задачу построить общество с нуля: добывать пищу и жить по первобытным законам.

Однако самым неожиданным, как отмечается, для них оказался тот факт, что реалити-шоу, на съемках которого они провели год, было снято с эфира после выхода всего четырех эпизодов.

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