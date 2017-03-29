Участники реалити-шоу из-за съемок пропустили Brexit и закрытие их программы
Участники одного британского
Участники одного британского
После года, проведенного в изоляции в шотландской глуши, конкурсанты шоу «Эдем» на Channel 4 уже вернулись к цивилизации, где их ожидали несколько сюрпризов. Их страна проголосовала за решение покинуть Европейский Союз, а Дональд Трамп стал президентом США.
Съемки «Эдема» начались в марте 2016 года, где 23 человека разместили на удаленной, обнесенной стеной площадке в Шотландии и поставили перед ними задачу построить общество с нуля: добывать пищу и жить по первобытным законам.
Однако самым неожиданным, как отмечается, для них оказался тот факт, что