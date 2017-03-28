Уровень жизни россиян измерили с помощью «Индекса шаурмы»

«Индекс Шаурмы» показывает, сколько порций этого блюда в день сможет позволить себе житель каждого региона, учитывая его среднюю заработную плату, прожиточный минимум и стоимость аренды жилья. В ходе исследования было выявлено, что свободных денег жителей России хватает примерно на две-три шаурмы в день. На сайте проекта также был опубликован список регионов, в которых люди могут позволить себе наибольшее количество порций этого блюда: в него вошли Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Ненецкий АО, Тюменская и Магаданская области. Москва заняла в списке лишь седьмое место, а Петербург — 20-е. По подсчетам аналитиков, жители культурной столицы могут в среднем позволить себе 3,72 шаурмы в день.

Также аналитики выявили, что самая дорогая шаурма продается в Сибири и на Дальнем Востоке, а самая доступная — в регионах Центральной России. Исследование доступно в виде интерактивной карты.