Уровень жизни россиян измерили с помощью «Индекса шаурмы»
Команда аналитиков разработала «Индекс шаурмы» для вычисления покупательной способности жителей регионов России.
Команда аналитиков разработала «Индекс шаурмы» для вычисления покупательной способности жителей регионов России.
«Индекс Шаурмы» показывает, сколько порций этого блюда в день сможет позволить себе житель каждого региона, учитывая его среднюю заработную плату, прожиточный минимум и стоимость аренды жилья. В ходе исследования было выявлено, что свободных денег жителей России хватает примерно на
Также аналитики выявили, что самая дорогая шаурма продается в Сибири и на Дальнем Востоке, а самая доступная — в регионах Центральной России. Исследование доступно в виде интерактивной карты.