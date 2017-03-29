Панораму битвы за Сталинград подсветят по-новому

— Все панорамы мира по законам этого вида изобразительного искусства освещаются исключительно отраженным светом, который является более мягким и слабым, чем прямой. Это дает зрителю, находящемуся на смотровой площадке, иллюзию нахождения на открытом воздухе и способствует тому, что граница картины и предметного плана почти незаметна, — объяснили в пресс-службе музея.

Свет смягчают при помощи расположенного под потолком зонта-рефлектора. Ранее он был выстлан блестящими металлическими пластинами. Теперь же роль своеобразного зеркала будет выполнять белое полотно. Такой «тряпичный» прием используется на многих панорамах в разных странах. Кроме того, в музее-заповеднике меняют светодиодные лампы. Новые осветительные приборы и горят ярче, и энергии потребляют меньше.

31 мая панораме исполнится 35 лет. Но это не первый вариант кругового полотна, рассказывающего о победе советских воинов над вермахтом в Сталинграде. Солдатский подвиг попытались увековечить еще в 1944 году. Та панорама была разборной. Ее можно было перевозить с места на место. К 1950 году художники студии Грекова написали новую панораму. Сначала ее демонстрировали в кинотеатре, а затем перенесли на Мамаев курган. Однако в 1964 году, когда на высоте 102 шло строительство знаменитого мемориала, картину оттуда убрали. Волгоградцы смогли ее увидеть весной 1982 года — уже в специально построенном здании.