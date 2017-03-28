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21:34 (мск), источник: Интерфакс

Глава СПЧ посетил задержанных на несанкционированной акции в Москве

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выявил незначительные нарушения условий содержания задержанных в первом спецприемнике ГУ МВД России в Москве.

Источник: AFP 2017

В данный спецприемник были доставлены 46 участников несанкционированной акции на Тверской улице, прошедшей 26 марта.

«Я проверил условия содержания, выслушал жалобы, которых оказалось на редкость немного. Ряд задержанных заявляли, что не согласны с постановлениями суда об административном аресте. Я им посоветовал использовать все законные методы для того, чтобы отстаивать свои права в судебных инстанциях, и заверил, что они всегда могут обратиться за помощью в СПЧ», — цитирует Федотова пресс-служба совета.

Кроме того, Федотов отметил проблемы в камерах. Так, по его словам, не хватает света, «потому что используются энергосберегающие лампочки, которые часто перегорают»; пользоваться душем можно только раз в неделю, на что тоже жалуются задержанные. Возникают проблемы при пользовании телефоном, добавил он.

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