В Мариинском театре спели оперу Бориса Грабовского «Горе от ума»

Имя Бориса Грабовского широкой публике малоизвестно, хотя его вклад в музыкальную историю Санкт-Петербурга очевиден. Сорок лет Борис Васильевич заведовал рубрикой «Наша песня» в журнале «Нева», куда приглашал для публикации новых сочинений Андрея Петрова, Валерия Гаврилина и заказывал песни другим, менее известным молодым ленинградским композиторам. Условием всегда было наличие в песне высококлассной современной поэзии. Нередко Грабовский специально знакомил молодых композиторов с известными поэтами, провоцируя на новые сочинения.

В опере Грабовского «Горе от ума» чувствуется дань уважения, которую композитор отдает музыке своих предшественников — и вальсам Грибоедова, и резким диссонансам Шостаковича. Возможно, именно от этого музыка оперы получилась насыщенной смыслами.

Воздушный романтизм ХIХ века то и дело прерывается здесь «сумбуром вместо музыки», наглядно демонстрирующим душевное смятение героя. Дирижер Заурбек Гугкаев с особым шиком продемонстрировал эти особенности произведения.

Автор либретто Борис Князь сократил пьесу до двух действий и шести персонажей. В сущности, перед нами разворачивается простенькая история на тему «шел в комнату — попал в другую». Чацкий (баритон Ярослав Петряник) обнаруживает, что ему предпочли другого, Софья (сопрано Эвелина Агабалаева) убеждается, что не любима избранником. Фамусов (бас Юрий Евчук) возмущен «не тем» выбором дочери. И честно говоря, слушателям трудно с ним не согласиться, услыхав Скалозуба: настолько колоритным, запоминающимся получился в исполнении Дениса Беганского этот бравый вояка.

Чтобы не потерять иной, гораздо более глубокий смысл грибоедовской комедии, композитор насыщает музыкальную ткань оперы многочисленными хорами. Хор здесь — это и фамусовское общество, сплетничающее на балу, и повседневные звуки внешнего мира (от колокольного перезвона до комментариев прислуги о своих хозяевах). Но не менее важную смысловую нагрузку несет хор, когда исполняет внутренние монологи героев. Дуэт Софьи и Чацкого «Блажен, кто верует», на все лады варьируемый хором, или хихиканье по поводу разочарования «от ума» — это ведь комментарии внутреннего голоса человека, который ведет непрерывный диалог со своим «я».

К слову, впечатление Грабовского от первого исполнения главного произведения его жизни было неоднозначным. «Я думал, что опера у меня грандиознее», — сказал он.

Возможно, это произошло потому, что концертное исполнение не предполагает балетных сцен, которые есть в опере. Не лучшим образом прозвучали в премьере и знаменитые монологи Чацкого. Однако важнее всех помарок то, что случилось главное: опера наконец была явлена слушателям.

Ольга Штраус