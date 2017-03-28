Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Генштаб ВС РФ: ПРО США может перехватить все российские ракеты
В России запретят старые электросчетчики
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Таинственный космолет США пробыл на орбите почти 2 года – СМИ
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
22:05 (мск), источник: РИА Новости

Латвийский депутат отказался ездить на лифте назло России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс решил отказаться от использования лифтов, чтобы «не поддерживать российскую экономику», пишет агентство Sputnik Латвия.

«Я не использую лифты из принципа. Нигде и никогда. Я не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», — рассказал Парадниекс.

Депутат не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации назло Москве, например, от российского газа.

Парадниекс не в первый раз привлекает к себе внимание СМИ громкими заявлениями. Ранее депутат выразил возмущение тем, что в центре Риги находится кафе с вывеской «Ленинград» — политик назвал его «коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране». Кроме того, Парадниекс входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице.

Евродепутат: я удивился, увидев, что армия РФ делает в Сирии
Парламент Шотландии проголосовал за референдум о независимости
Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Трамп откажется от энергетической политики Обамы
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Сборная России забила три мяча бельгийцам в товарищеском матче
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче Российские футболисты чудесным образом спаслись в матче, который складывался так, что вполне мог стать худшим для команды после Евро-2016
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь