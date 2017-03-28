Латвийский депутат отказался ездить на лифте назло России

«Я не использую лифты из принципа. Нигде и никогда. Я не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», — рассказал Парадниекс.

Депутат не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации назло Москве, например, от российского газа.

Парадниекс не в первый раз привлекает к себе внимание СМИ громкими заявлениями. Ранее депутат выразил возмущение тем, что в центре Риги находится кафе с вывеской «Ленинград» — политик назвал его «коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране». Кроме того, Парадниекс входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице.