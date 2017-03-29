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10:19 (мск), источник: РИА Новости

Под Краснодаром открыли памятник погибшему в Сирии летчику

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Торжественное открытие памятника Герою России полковнику Ряфагатю Хабибуллину, погибшему в 2016 году при выполнении служебного задания в Сирии, прошло на Аллее славы города Кореновска Краснодарского края, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Источник: РИА Новости

Двадцатого марта в одной из кубанских школ уже был открыт памятник погибшему в Сирии лётчику.

«На церемонии открытия памятника присутствовали вдова погибшего летчика Рамиля Хабибуллина, командующий 4-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, представители местных властей, общественных и патриотических организаций, а также ветераны Военно-воздушных сил (ВВС)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, после возложения цветов и траурного митинга личный состав авиаполка, которым командовал Хабибуллин, прошел у бюста торжественным маршем.

Российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин погибли 8 июля в Сирии во время облета в районе Пальмиры. В этот день крупный отряд боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. В это время Хабибуллин и Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25. Командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов, сорвав наступление боевиков. Экипаж вертолета погиб.

Ряфагать Хабибуллин был похоронен на родине в селе Вязовый Гай Ульяновской области, рядом с могилой отца. Церемония прощания с пилотом проходила в Ульяновской области, Краснодарском крае, где служил Хабибуллин, и в Сызранском вертолетном училище, которое он окончил. Летчик посмертно награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с мечами), двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и региональным орденом «За проявленное мужество» (Ульяновская область).

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