Прогноз погоды на 29 марта

Плюс 15 покажут термометры в Бричанах и Сороках, на градус больше будет в Бельцах и Оргееве. В Кишиневе воздух прогреется до 18 градусов, +19 ожидается в Тирасполе и Леове. В Комрате и Кагуле температурный максимум составит 20 градусов выше ноля.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. В столице днем до +15, ночью — до 8 тепла.