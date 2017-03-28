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28 марта, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 29 марта

В среду в Молдове преимущественно ясная погода, без осадков. Атмосферное давление повышенное. Ветер юго-западный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

Плюс 15 покажут термометры в Бричанах и Сороках, на градус больше будет в Бельцах и Оргееве. В Кишиневе воздух прогреется до 18 градусов, +19 ожидается в Тирасполе и Леове. В Комрате и Кагуле температурный максимум составит 20 градусов выше ноля.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. В столице днем до +15, ночью — до 8 тепла.

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