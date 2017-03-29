Ближайшие дни на Кубани будут дождливыми

Как сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр, в среду, 29 марта, на Кубани прогнозируются дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный, 6−11 м/с, местами порывы до 13−18 м/с, в отдельных пунктах — до 22 м/с.

Температура воздуха ночью 3−8 градуса тепла, днем 5−10, местами до 12. На Черноморском побережье временами дождь. Ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, днем 7−12 градусов тепла.

В Краснодаре днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 8−9 м/с. Температура воздуха — 7−12 градусов тепла, сообщает Гисметео.

В последующие двое суток в крае местами осадки, преимущественно в виде дождя, в предгорьях и горах — с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный с переходом на северный, северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем 7−12 градусов тепла.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 6−11 м/с, местами порывы до 12−17 м/с, днем 31 марта в Новороссийске порывы до 20−23 м/с. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем 9−14 градусов тепла, местами до 16.

В Краснодаре вечером в четверг ожидается небольшой дождь, температура воздуха 6−16 градусов тепла. В пятницу — переменная облачность, без осадков, столбик термометра покажет 2−9 градусов тепла.