Ближайшие дни на Кубани будут дождливыми
До конца рабочей недели улучшение погоды не ожидается.
До конца рабочей недели улучшение погоды не ожидается.
Как сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр, в среду, 29 марта, на Кубани прогнозируются дожди и грозы. Ветер
Температура воздуха ночью 3−8 градуса тепла, днем 5−10, местами до 12. На Черноморском побережье временами дождь. Ветер
В Краснодаре днем небольшой дождь. Ветер
В последующие двое суток в крае местами осадки, преимущественно в виде дождя, в предгорьях и горах — с мокрым снегом. Ветер
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь. Ветер
В Краснодаре вечером в четверг ожидается небольшой дождь, температура воздуха 6−16 градусов тепла. В пятницу — переменная облачность, без осадков, столбик термометра покажет 2−9 градусов тепла.