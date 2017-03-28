Александр Сокуров награжден премией «Ника»

«Александр Николаевич для меня — человек, который совершил прыжок в космическое пространство… Я преклоняюсь перед этим человеком», — сказал вручавший Сокурову приз режиссер Марк Захаров, отметив, что фильм «Телец» был для него личным потрясением.

«Сердечно благодарю за этот приз», — поблагодарил Сокуров.

Премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Ее основатель и художественный руководитель — режиссер Юлий Гусман. Президентами премии в разные годы был драматург Виктор Мережко, режиссер Эльдар Рязанов, актер Алексей Баталов. В 2013 году пост президента занял режиссер Андрей Кончаловский. Годом ранее лучшим фильмом стал «Трудно быть богом», а за лучшую режиссерскую работу посмертно был награжден автор этой картины Алексей Герман.