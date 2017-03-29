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09:28 (мск), источник: ТАСС

Режиссеры-участники «Ники» призвали власть прислушаться к участникам протестных акций

Александр Сокуров назвал ошибкой отсутствие диалога с вышедшей на улицы молодежью.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА. 28 марта. /ТАСС/. Несколько известных режиссеров, участвовавших в церемонии вручения кинопремии «Ника», призвали власть прислушаться к мнению участников несанкционированных акций протеста против коррупции, прошедших по России в минувшие выходные.

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Акции протеста, основным лозунгом которых были борьба с коррупцией, прошли в минувшее воскресенье почти в 100 городах России. Несмотря на то, что в большинстве городов, включая Москву, власти не согласовали акции, оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы. В ряде городов после отказа протестующих разойтись полиция задержала сотни людей, против некоторых были составлены протоколы об административных нарушениях. Некоторые политологи после акций протеста обратили внимание, что среди участников акций было заметное число совсем молодых людей — старшеклассников и студентов младших курсов, которые до этого активно не участвовали в политических протестах.

Режиссер Александр Сокуров, получивший кинопремию «Ника» в почетной номинации «Честь и достоинство», назвал ошибкой отсутствие диалога с вышедшей на улицы молодежью.

Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Надо услышать их. Но никто из политиков с ними не разговаривает.
Александр Сокуров

«Наша главная с вами задача не обсуждение политических контекстов. Мы должны делать все для гуманитарного развития молодых людей», — добавил он.

В свою очередь лауреат «Ники» в номинации «Открытие года», создатель фильма «Коллектор» Алексей Красовский со сцены призвал киносообщество каким-нибудь образом повлиять на судьбу задержанных участников митингов. «Я хочу попросить вас использовать свою власть, чтобы что-то изменить в их судьбе», — сказал он.

Его поддержал глава театра «Ленком» Марк Захаров. «Счастлив, что Красовский сказал о некоторых наших болевых и тяжелых проблемах нашей жизни», — отметил он.

Сокуров обратил внимание на жесткие, на его взгляд, действия правоохранительных органов молодых на массовых акциях, особенно против девушек и женщин. «Я обращаюсь к депутатам: давайте примем закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам и девушкам, участвующим в массовых акциях», — сказал режиссер.

Сокурова поддержал и режиссер Александр Митта, обладатель спецприза «Ники» «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф». «Я разделяю тревоги и отчаянье, мы все озабочены тем, как растет наше поколение, чтобы оно выросло под нашими заботами, а не пугалками», — сказал Митта.

Комментарии
6
woodyM®SailorАВ
подросткам похрен где "тусить",главное чтобы стадо побольше было...веселож.А вот отметки об участии в митингах и задержании останутся в личных делах очень надолго и еще выйдут боком
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ДК
А ещё в Африке хорошо там полная свобода
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Сергей Донцов
да этому государству уже давно наплевать на людей.они это демонстративно делают не стесняются.
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