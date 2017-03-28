Элтон Джон и Эндрю Ллойд Уэббер создадут мультфильм на базе мюзикла

Об этом сообщило информационное агентство AP со ссылкой на главу продюсерской компании STX Entertainment Адама Фогелсона, выступившего в Лас-Вегасе на ежегодной конференции владельцев театров и выставочных залов CinemaCon.

Этот мюзикл, основанный на библейской притче об Иосифе и его завистливых братьях, был создан совместно Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом в конце 1960-х годов. Первоначально его поставили на одной из театральных площадок в лондонском Вест-Энде, а в начале 1980-х годов — в Нью-Йорке, где спектакль был показан около 800 раз. Эндрю Ллойд Уэббер создал в общей сложности 13 мюзиклов, его творчество семь раз отмечали театральной премией «Тони», три раза — музыкальной премией Grammy, а также такими престижными наградами, как «Оскар» и «Золотой глобус».