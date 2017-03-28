Элтон Джон и Эндрю Ллойд Уэббер создадут мультфильм на базе мюзикла

Об этом сообщило информационное агентство AP со ссылкой на главу продюсерской компании STX Entertainment Адама Фогелсона, выступившего в
Этот мюзикл, основанный на библейской притче об Иосифе и его завистливых братьях, был создан совместно Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом в конце 1960-х годов. Первоначально его поставили на одной из театральных площадок в лондонском
Элтон Джон, которому 25 марта исполнилось 70 лет — певец, композитор и пианист, оказавший заметное влияние на развитие так называемого «легкого рока». За свою полувековую карьеру певец выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. По версии авторитетного музыкального журнала Rolling Stone Элтон Джон занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей, среди его наград — пять статуэток премии Grammy и «Оскар» за песню к мультипликационному фильму «Король Лев». В 1994 году музыкант был введен в Зал славы