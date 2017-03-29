Срез знаний. В вузах Казани сокращают бюджетные места

Сократили по профилю

Летом школы РТ окончат более 15 тысяч выпускников. Большинство из них отправится за высшим образованием. В отделе высшего образования минобрнауки РТ «АиФ-Казань» почему-то не смогли уточнить, сколько всего бюджетных мест получили вузы РТ и как изменилось это количество за год (хотя цифра известна с декабря). Но, судя по информации самих учебных учреждений, сокращения коснулись практически всех. А значит, конкурс на «бюджет» вырастет.

КФУ потерял 58 бюджетных мест для бакалавров в институте международных отношений, истории и востоковедения, 55 — на юрфаке, 33 — в институте филологии и межкультурных коммуникаций. При этом будущим айтишникам дали на 40 мест больше. В КГЭУ бакалаврам убавили 33 места, в КГМУ — 31 место, в аграрномуниверситете — 25 мест. Больше всех, пожалуй, потерял КНИТУ-КХТИ — минус 475 (!), то есть у вуза отняли каждое четвёртое бюджетное место.

«Сокращение затронуло такие направления, как машиностроение, химическая технология, технологии лёгкой промышленности, управление в технических системах, — уточнил ответственный секретарь приёмной комиссии КНИТУ-КХТИ Марат Валеев. — При этом добавили 8 мест для студентов-заочников, 9 — для очно-заочной формы и 63 места для поступающих в магистратуру. Кстати, впервые откроется набор на «бюджет» магистров-заочников — дали 21 место по направлению «Соцработа и конфликтология».

Не поддаётся логике, но факт: сократили места на профильных химических и технологических направлениях. В КГАСУ срезали 131 место по строительной специальности. В аграрном университете места потеряли агрономы, землеустроители, садоводы. Правда, 20 мест впервые дали агроэкологам. В КГЭУ 25 мест срезали для поступающих очно на бакалавриат «Электроэнергетики и электротехники», минус 13 мест на «Теплоэнергетике и теплотехнике». При этом многим вузам добавили места на заочной форме и в магистратуре.

Магистры нужнее?

В регионе, где после кризиса 2008-го продвигают машиностроительный кластер в образовании, вдруг отняли места у машиностроителей. В КНИТУ-КАИ приём конструкторов сократили на 50 мест ещё в 2016 году. С тех пор число мест для бакалавров и специалистов удалось сохранить, а в магистратуру вуз примет на 113 человек больше, чем год назад.