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11:32 (мск), источник: АиФ Казань

Срез знаний. В вузах Казани сокращают бюджетные места

Из-за сокращения бюджетных мест в вузах Казани ожидают серьёзный конкурс. Квоты срезали на ключевых направлениях подготовки. «АиФ-Казань» выяснил, где и на сколько сократились бюджетные места.

Источник: Аргументы и факты

Сократили по профилю

Летом школы РТ окончат более 15 тысяч выпускников. Большинство из них отправится за высшим образованием. В отделе высшего образования минобрнауки РТ «АиФ-Казань» почему-то не смогли уточнить, сколько всего бюджетных мест получили вузы РТ и как изменилось это количество за год (хотя цифра известна с декабря). Но, судя по информации самих учебных учреждений, сокращения коснулись практически всех. А значит, конкурс на «бюджет» вырастет.

КФУ потерял 58 бюджетных мест для бакалавров в институте международных отношений, истории и востоковедения, 55 — на юрфаке, 33 — в институте филологии и межкультурных коммуникаций. При этом будущим айтишникам дали на 40 мест больше. В КГЭУ бакалаврам убавили 33 места, в КГМУ — 31 место, в аграрномуниверситете — 25 мест. Больше всех, пожалуй, потерял КНИТУ-КХТИ — минус 475 (!), то есть у вуза отняли каждое четвёртое бюджетное место.

«Сокращение затронуло такие направления, как машиностроение, химическая технология, технологии лёгкой промышленности, управление в технических системах, — уточнил ответственный секретарь приёмной комиссии КНИТУ-КХТИ Марат Валеев. — При этом добавили 8 мест для студентов-заочников, 9 — для очно-заочной формы и 63 места для поступающих в магистратуру. Кстати, впервые откроется набор на «бюджет» магистров-заочников — дали 21 место по направлению «Соцработа и конфликтология».

Не поддаётся логике, но факт: сократили места на профильных химических и технологических направлениях. В КГАСУ срезали 131 место по строительной специальности. В аграрном университете места потеряли агрономы, землеустроители, садоводы. Правда, 20 мест впервые дали агроэкологам. В КГЭУ 25 мест срезали для поступающих очно на бакалавриат «Электроэнергетики и электротехники», минус 13 мест на «Теплоэнергетике и теплотехнике». При этом многим вузам добавили места на заочной форме и в магистратуре.

Магистры нужнее?

В регионе, где после кризиса 2008-го продвигают машиностроительный кластер в образовании, вдруг отняли места у машиностроителей. В КНИТУ-КАИ приём конструкторов сократили на 50 мест ещё в 2016 году. С тех пор число мест для бакалавров и специалистов удалось сохранить, а в магистратуру вуз примет на 113 человек больше, чем год назад.

«У нас прошло сокращение по профильному направлению “Авиастроение” — порядка 10 бюджетных мест, которые перераспределили между другими направлениями. Практически без изменений остался набор на радиотехнические и ИТ-специальности, — рассказывает ответсек приёмной комиссии КНИТУ-КАИ Роман Моисеев. — В связи с продолжительным кризисом бюджетной системы финансирование высшего образования снижается. Скорее всего, Минобрнауки РФ по профильным направлениям подготовки выделило меньше мест на всю страну. С другой стороны, обучать магистров дороже, а нашу заявку на увеличение числа мест в магистратуре почти полностью удовлетворили, в том числе нарастили число мест на “Авиастроении”. Думаю, это связано с тем, что предприятиям выгоднее получить специалиста за два года, поэтому они направляют в министерство заявки на подготовку магистров, а не бакалавров. Как бы то ни было, по числу бюджетных мест мы достигли минимального уровня, больше сокращать нечего».

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