Срез знаний. В вузах Казани сокращают бюджетные места

Сократили по профилю
Летом школы РТ окончат более 15 тысяч выпускников. Большинство из них отправится за высшим образованием. В отделе высшего образования минобрнауки РТ «АиФ-Казань»
КФУ потерял 58 бюджетных мест для бакалавров в институте международных отношений, истории и востоковедения, 55 — на юрфаке, 33 — в институте филологии и межкультурных коммуникаций. При этом будущим айтишникам дали на 40 мест больше. В КГЭУ бакалаврам убавили 33 места, в КГМУ — 31 место, в аграрномуниверситете — 25 мест. Больше всех, пожалуй, потерял
«Сокращение затронуло такие направления, как машиностроение, химическая технология, технологии лёгкой промышленности, управление в технических системах, — уточнил ответственный секретарь приёмной комиссии
Не поддаётся логике, но факт: сократили места на профильных химических и технологических направлениях. В КГАСУ срезали 131 место по строительной специальности. В аграрном университете места потеряли агрономы, землеустроители, садоводы. Правда, 20 мест впервые дали агроэкологам. В КГЭУ 25 мест срезали для поступающих очно на бакалавриат «Электроэнергетики и электротехники», минус 13 мест на «Теплоэнергетике и теплотехнике». При этом многим вузам добавили места на заочной форме и в магистратуре.
Магистры нужнее?
В регионе, где после кризиса 2008-го продвигают машиностроительный кластер в образовании, вдруг отняли места у машиностроителей. В
«У нас прошло сокращение по профильному направлению “Авиастроение” — порядка 10 бюджетных мест, которые перераспределили между другими направлениями. Практически без изменений остался набор на радиотехнические и