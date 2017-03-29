Академия «Ника» признала драму Кончаловского «Рай» лучшим фильмом 2016 года

На «Нику» в номинации «лучший фильм» претендовало шесть картин: «Рай» Андрея Кончаловского, «Дама пик» Павла Лунгина, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Коллектор» Алексея Красовского, «Монах и бес» Николая Досталя, «Ученик» Кирилла Серебренникова, сообщили на пресс-конференции организаторы премии.

Фильм «Рай» участвовал в основной конкурсной программе 73-го Венецианского международного кинофестиваля, где был удостоен «Серебряного льва» за режиссуру. Картина выдвигалась от России на премию «Оскар» в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» и на «Золотой глобус», но в итоге не была номинирована.

Премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Ее основатель и художественный руководитель — режиссер Юлий Гусман. Президентами премии в разные годы был драматург Виктор Мережко, режиссер Эльдар Рязанов, актер Алексей Баталов. В 2013 году пост президента занял режиссер Андрей Кончаловский. Годом ранее лучшим фильмом стал «Трудно быть богом», а за лучшую режиссерскую работу посмертно был награжден автор этой картины Алексей Герман.