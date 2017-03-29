Владивостокские должники останутся без горячей воды

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» и УК Первореченского района начали совместную акцию по уведомлению должников за услуги ЖКХ о предстоящем отключении от горячего водоснабжения. В марте уведомления получат 3900 абонентов энергокомпании, данные неплательщики задолжали ДГК за тепло и ГВС почти 196 миллионов рублей, а управляющей компании за услуги содержания и текущего ремонта жилья — более 103 миллионов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Активное сотрудничество энергетиков и управляющих компаний Владивостока начато в связи с нововведениями в законодательстве (Постановление Правительства РФ № 354 с изменениями от 1 января 2017 г.). С начала 2017 года полномочия по ограничению водоснабжения у должника переданы управляющим организациям. И если раньше отключению ГВС предшествовала большая уведомительная работа, то теперь в соответствии с новыми правилами процедура существенно упростилась: после 20 дней со дня доставки первого и единственного уведомления, управляющая организация вправе отключить должника от горячего водоснабжения.

Все должники, которые попадают под угрозу отключения, не платили за ЖХК более двух месяцев. Теперь у них есть только двадцать дней для того, чтобы отплатить долги или заключить соглашение о реструктуризации долга. В случае игнорирования предупреждения управляющая компания приступит к процедуре отключения ГВС, а неплательщикам будет предъявлен иск о взыскании долга в судебном порядке. Помимо основной суммы долга должникам будут предъявлены требования по штрафным санкциям, а также судебные издержки (государственная пошлина и другие расходы по взысканию долга в судебном порядке).

Кроме того, в случае непогашения имеющейся задолженности должникам будет приостановлена выплата субсидий и льгот, а в банки направлена информация о необходимости ограничения в предоставлении займов. Также руководство филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» и УК «Первореченского района» совместно с администрацией Владивостока рассматривают вопрос о возможности расторжения договора социального найма (не приватизированное жилье) и выселения из занимаемых жилых помещений абонентов, имеющих задолженность за тепловую энергию и содержание и ремонт.

«Сегодня общий долг приморцев перед ДГК приближается к критической отметке в два миллиарда рублей. Эти средства необходимы для проведения ремонтной кампании, закупки топлива, обеспечения надежной работы энергообъектов, которые вырабатывают электроэнергию и тепло. Поэтому мы вынуждены прибегать ко всем законным мерам воздействия на должников, и уведомления — это последняя попытка наладить конструктивный диалог. Тем более, что мы всегда идем навстречу своим потребителям, и предлагаем заключить соглашение о реструктуризации, которое позволит гасить долг частями, а также защитит от начисления пеней и судебных разбирательств», — рассказал Владимир Матвиец, начальник Владивостокского отделения теплосбыта филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру (или договором социального найма), в абонентские отделы филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»:

Владивосток:

Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, д. 101 «а». Часы приема: понедельник-пятница с 9.30 до 18:30, суббота с 10:00 до 13:00.

Абонентские отделы: ул. Посьетская, д. 40, ул. Черемуховая, д. 7, ул. Нахимова, д. 1, ул. Лермонтова, д. 77 (пос. Трудовое), ул. Экипажная, д. 107 (о. Русский). Часы приема: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Для заключения договора о реструктуризации с долга с УК Первореченского района необходимо обратиться по адресу: Тухачевского, 28, тел. 237−85−03.