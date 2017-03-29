Храм Андрея Первозванного планируют построить на улице Сахалинской во Владивостоке
Культовый объект возведут у памятника расстрелянным морякам.
Культовый объект возведут у памятника расстрелянным морякам.
Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.
Храм Андрея Первозванного планируется возвести рядом с памятником «Морякам Сибирской флотилии, расстрелянным в 1907 году» на Сахалинской, 48 во Владивостоке. Администрация Владивостока провела публичные слушания, где разрешили использовать земельные участки под «культовые здания и объекты» и одобрили строительство, сообщает ИА PrimaMedia.
Жители бухты Тихой озаботились строительством Храма Андрея Первозванного еще в 2001 году, а оформление разрешительной документации растянулось почти на 14 лет.
Первоначально подобранный земельный участок на видовой площадке в районе бухты Тихая пришлось передать под строительство трассы «Поселок Новый — Седанка — бухта Патрокл». О своей проблеме жители Тихой пожаловались
«Уже есть проект храма размером 10 на 15 метров. Такой объект решил бы много вопросов.
Вблизи строительства храма Андрея Первозванного расположен памятник «Морякам Сибирской флотилии, расстрелянным в 1907 году», но никаких захоронений на этом земельном участке не производилось. «Размещение храма не внесет изменений в единый
По результатам публичных слушаний строительство храма было одобрено.