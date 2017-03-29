Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
«Новая жизнь»: что иностранные СМИ написали о протестах в России
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось - СМИ
"Никакая" жена: Кончаловский о Толкалиной - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
12Ливни затопили Перу
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
03:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Храм Андрея Первозванного планируют построить на улице Сахалинской во Владивостоке

Культовый объект возведут у памятника расстрелянным морякам.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.

Храм Андрея Первозванного планируется возвести рядом с памятником «Морякам Сибирской флотилии, расстрелянным в 1907 году» на Сахалинской, 48 во Владивостоке. Администрация Владивостока провела публичные слушания, где разрешили использовать земельные участки под «культовые здания и объекты» и одобрили строительство, сообщает ИА PrimaMedia.

Жители бухты Тихой озаботились строительством Храма Андрея Первозванного еще в 2001 году, а оформление разрешительной документации растянулось почти на 14 лет.

Первоначально подобранный земельный участок на видовой площадке в районе бухты Тихая пришлось передать под строительство трассы «Поселок Новый — Седанка — бухта Патрокл». О своей проблеме жители Тихой пожаловались вице-премьеру Игорю Шувалову, курировавшему тогда подготовку Владивостока к саммиту АТЭС-2012. Шувалов инициативу по храму поддержал и дал поручение властям города и края выделить землю в районе Сахалинской 46−48. Сейчас здесь находится пустырь, парковка, кроме того, ведется торговля продуктами питания с автомашин.

«Уже есть проект храма размером 10 на 15 метров. Такой объект решил бы много вопросов. Во-первых, вопрос архитектурной красоты территории бухты Тихой. Во-вторых, в зеленой парковой зоне вокруг храма люди могли бы отдыхать», — отметил на публичных слушаниях депутат Думы города Владивостока Александр Юртаев.

Вблизи строительства храма Андрея Первозванного расположен памятник «Морякам Сибирской флотилии, расстрелянным в 1907 году», но никаких захоронений на этом земельном участке не производилось. «Размещение храма не внесет изменений в единый архитектурно-градостроительный ансамбль, а лишь обеспечит дополнительным вниманием исторический объект», — подчеркнул Юртаев.

По результатам публичных слушаний строительство храма было одобрено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как поддержка Гарантийного фонда Приморья помогла увеличить выручку «ВСК ТехноСтрой»
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Сборная России забила три мяча бельгийцам в товарищеском матче
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Супруге кандидата в президенты Франции предъявили обвинения
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче Российские футболисты чудесным образом спаслись в матче, который складывался так, что вполне мог стать худшим для команды после Евро-2016
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь