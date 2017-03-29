Храм Андрея Первозванного планируют построить на улице Сахалинской во Владивостоке

Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.

Храм Андрея Первозванного планируется возвести рядом с памятником «Морякам Сибирской флотилии, расстрелянным в 1907 году» на Сахалинской, 48 во Владивостоке. Администрация Владивостока провела публичные слушания, где разрешили использовать земельные участки под «культовые здания и объекты» и одобрили строительство, сообщает ИА PrimaMedia.

Жители бухты Тихой озаботились строительством Храма Андрея Первозванного еще в 2001 году, а оформление разрешительной документации растянулось почти на 14 лет.

Первоначально подобранный земельный участок на видовой площадке в районе бухты Тихая пришлось передать под строительство трассы «Поселок Новый — Седанка — бухта Патрокл». О своей проблеме жители Тихой пожаловались вице-премьеру Игорю Шувалову, курировавшему тогда подготовку Владивостока к саммиту АТЭС-2012. Шувалов инициативу по храму поддержал и дал поручение властям города и края выделить землю в районе Сахалинской 46−48. Сейчас здесь находится пустырь, парковка, кроме того, ведется торговля продуктами питания с автомашин.

«Уже есть проект храма размером 10 на 15 метров. Такой объект решил бы много вопросов. Во-первых, вопрос архитектурной красоты территории бухты Тихой. Во-вторых, в зеленой парковой зоне вокруг храма люди могли бы отдыхать», — отметил на публичных слушаниях депутат Думы города Владивостока Александр Юртаев.

Вблизи строительства храма Андрея Первозванного расположен памятник «Морякам Сибирской флотилии, расстрелянным в 1907 году», но никаких захоронений на этом земельном участке не производилось. «Размещение храма не внесет изменений в единый архитектурно-градостроительный ансамбль, а лишь обеспечит дополнительным вниманием исторический объект», — подчеркнул Юртаев.

По результатам публичных слушаний строительство храма было одобрено.