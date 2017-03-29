Фанаты «СКА-Хабаровск» смогут бесплатно съездить во Владивосток на матч с «Луч-Энергией»
Игра состоится 6 мая.
Игра состоится 6 мая.
Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.
ФК «СКА-Хабаровск» организует выезд болельщиков во Владивосток на матч 35-го тура
Выезд в столицу Приморья на автобусах планируется в пятницу, 5 мая, вечером, с Комсомольской площади со стороны улицы Шевченко. Возвращение в Хабаровск — сразу после окончания матча (в соответствии с регламентом первенства точное время начала матча станет известно за 7 дней до игры).
Проезд в автобусе и билеты на матч (в сектор болельщиков ФК «СКА-Хабаровск») — бесплатные.
Для того чтобы пройти предварительную запись на участие в выезде, необходимо заполнить специальную анкету, форма которой приведена на сайте клуба.
Количество мест в автобусах ограничено. Предварительная регистрация открыта до 15 апреля.