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03:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Фанаты «СКА-Хабаровск» смогут бесплатно съездить во Владивосток на матч с «Луч-Энергией»

Игра состоится 6 мая.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.

ФК «СКА-Хабаровск» организует выезд болельщиков во Владивосток на матч 35-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ с ФК «Луч-Энергия». Встреча состоится 6 мая, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ФК’СКА-Хабаровск.

Выезд в столицу Приморья на автобусах планируется в пятницу, 5 мая, вечером, с Комсомольской площади со стороны улицы Шевченко. Возвращение в Хабаровск — сразу после окончания матча (в соответствии с регламентом первенства точное время начала матча станет известно за 7 дней до игры).

Проезд в автобусе и билеты на матч (в сектор болельщиков ФК «СКА-Хабаровск») — бесплатные.

Для того чтобы пройти предварительную запись на участие в выезде, необходимо заполнить специальную анкету, форма которой приведена на сайте клуба.

Количество мест в автобусах ограничено. Предварительная регистрация открыта до 15 апреля.

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