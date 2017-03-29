Научную битву юных экологов устроили в Хабаровске

«Каждому спикеру дается по семь минут, в течение которых они должны в легкой и доступной форме рассказать о своем исследовании. В качестве жюри выступают сами зрители, которые аплодисментами показывают, чей доклад им больше понравился. Данные отражаются на шумомере», — рассказала директор городского эколого-биологического центра Хабаровска Татьяна Борзенкова.

Победителем признали Виктора Бартюка. Ему вручили боксерские перчатки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».