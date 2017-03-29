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03:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Научную битву юных экологов устроили в Хабаровске

В Хабаровске состоялась научая битва юных экологов Science Slam Kids. Школьники представили доклады, связанные с изучением окружающей среды. Мероприятие прошло под девизом: «Победи скуку наукой».

«Каждому спикеру дается по семь минут, в течение которых они должны в легкой и доступной форме рассказать о своем исследовании. В качестве жюри выступают сами зрители, которые аплодисментами показывают, чей доклад им больше понравился. Данные отражаются на шумомере», — рассказала директор городского эколого-биологического центра Хабаровска Татьяна Борзенкова.

Победителем признали Виктора Бартюка. Ему вручили боксерские перчатки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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