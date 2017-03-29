Илья Лагутенко обсудил с министром культуры продвижение российских групп в Азии
Владимир Мединский проявил интерес к судьбе молодых исполнителей и фестивалю
Владимир Мединский проявил интерес к судьбе молодых исполнителей и фестивалю
Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский встретился с почетным жителем Владивостока, лидером
«Министру было интересно узнать о наших инициативах, связанных с проведением международного фестиваля и творческой конференции современной музыки
Министр и музыкант также обсудили пути будущего развития фестиваля, дальнейшей его интеграции не только в городскую среду свободного порта Владивосток, но и возможных взаимных усилий по продвижению молодой российской сцены в Японии, Китае и других странах Восточной Азии.
Напомним, в 2016 году около 150 участников из 12 стран мира прилетели в приморскую столицу, чтобы выступить на
Аудитория фестиваля в этом году составила около 50 тысяч человек, и, конечно, третий день с ливнями внес свои коррективы. Благодаря