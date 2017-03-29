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03:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Илья Лагутенко обсудил с министром культуры продвижение российских групп в Азии

Владимир Мединский проявил интерес к судьбе молодых исполнителей и фестивалю V-Rox.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский встретился с почетным жителем Владивостока, лидером рок-группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт министерства культуры, они обсудили развитие международного рок-фестиваля V-Rox и продвижение российской сцены в азиатских странах.

«Министру было интересно узнать о наших инициативах, связанных с проведением международного фестиваля и творческой конференции современной музыки V-Rox во Владивостоке, которому в этому году исполняется 5 лет», —передает пресс-служба Минкульта Илья Лагутенко по итогам встречи.

Министр и музыкант также обсудили пути будущего развития фестиваля, дальнейшей его интеграции не только в городскую среду свободного порта Владивосток, но и возможных взаимных усилий по продвижению молодой российской сцены в Японии, Китае и других странах Восточной Азии.

Напомним, в 2016 году около 150 участников из 12 стран мира прилетели в приморскую столицу, чтобы выступить на V-Rox. Девизом фестиваля был выбран слоган «Люди. Искусство. Космос». Каждый год V-Rox становится экспериментом и обладает своими сильными сторонами.

Аудитория фестиваля в этом году составила около 50 тысяч человек, и, конечно, третий день с ливнями внес свои коррективы. Благодаря интернет-трансляции, «космическую одиссею» V-Rox смогли увидеть зрители с разных концов страны и земного шара. В 2017 году фестиваль будет отмечать первый маленький юбилей — 5 лет.

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