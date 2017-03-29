Врачам в поликлиниках будут доплачивать по 5 тысяч в месяц за сверхурочную работу
Предусмотрены также поквартальные выплаты.
Предусмотрены также поквартальные выплаты.
Для привлечения специалистов в поликлиники минздрав Красноярского края разработал новую систему стимулирующих выплат. Об этом рассказали в
За увеличение продолжительности приема на час терапевтам, педиатрам и гинекологам с апреля станут доплачивать по 5 тысяч рублей в месяц. Предусмотрены также поквартальные выплаты и премия по итогам года до 100 тысяч рублей.
«Годовая премия будет выплачиваться специалистам, которые достигли высоких результатов в охране здоровья своего прикрепленного населения. Цель этой работы — повысить доступность медицинской помощи в первичном звене, привлечь туда специалистов и мотивировать тех специалистов, которые там уже работают», — рассказал Борис Немик.
По данным минздрава, сейчас в поликлиниках края работает около 1700 участковых врачей, и этого количества недостаточно.
Отмечается, что ранее губернатором Красноярского края Виктором Толоконским подписано распоряжение, касающееся первоочередных мер, направленных на повышение доступности и качества первичной
Ожидается, что дополнительные финансовые выплаты будут стимулировать качество работы участковых врачей, а также позволят решить проблему дефицита специалистов в первичном звене.