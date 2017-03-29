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03:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Врачам в поликлиниках будут доплачивать по 5 тысяч в месяц за сверхурочную работу

Предусмотрены также поквартальные выплаты.

Для привлечения специалистов в поликлиники минздрав Красноярского края разработал новую систему стимулирующих выплат. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова замминистра здравоохранения края Бориса Немика.

За увеличение продолжительности приема на час терапевтам, педиатрам и гинекологам с апреля станут доплачивать по 5 тысяч рублей в месяц. Предусмотрены также поквартальные выплаты и премия по итогам года до 100 тысяч рублей.

«Годовая премия будет выплачиваться специалистам, которые достигли высоких результатов в охране здоровья своего прикрепленного населения. Цель этой работы — повысить доступность медицинской помощи в первичном звене, привлечь туда специалистов и мотивировать тех специалистов, которые там уже работают», — рассказал Борис Немик.

По данным минздрава, сейчас в поликлиниках края работает около 1700 участковых врачей, и этого количества недостаточно.

Отмечается, что ранее губернатором Красноярского края Виктором Толоконским подписано распоряжение, касающееся первоочередных мер, направленных на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. В нем, в частности, предусматривалось поэтапное повышение в учреждениях здравоохранения заработной платы участковым врачам терапевтам, педиатрам.

Ожидается, что дополнительные финансовые выплаты будут стимулировать качество работы участковых врачей, а также позволят решить проблему дефицита специалистов в первичном звене.

Комментарии
1
Геннадий Сакаш
Смешно, вначале убрали у врачей все надбавки, которые были, а теперь, якобы добавили. Врачи и так загружены работой и эти5 000 погоды не сделают. Минимум 25 000, тогда уже есть смысл обсуждать.
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