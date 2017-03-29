Биотехнологи ДВФУ разработали «наношоколад» с морскими водорослями

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу университета.
Как рассказала доцент Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Елена Добрынина, особенность «наношоколада» заключается в технологии приготовления, которая отличается от традиционной. Размер частиц какао и морской капусты очень мал: 10−9 степени. Это позволяет обеспечить более высокую проницаемость и усвояемость в организме полезных веществ морских водорослей.
«Благодаря инновационной технологии, биологически активные вещества “наношоколада” доставляются в системы организма прицельно и эффективно. Именно поэтому мы решили дать ему такое научное название. При этом наш шоколад имеет классический вкус, а добавки из водорослей почти не чувствуются», — сообщила Елена Добрынина.
Заведующая кафедрой биотехнологии и функционального питания ДВФУ, профессор Татьяна Каленик отметила, что шоколад — не только десерт, «продукт радости». Это хорошая пищевая система для обогащения, через которую человек получает необходимые микроэлементы. Среди других ингредиентов, которыми могут дополнить шоколад ученые в лабораториях университета — разнообразные дальневосточные дикоросы и продукты моря.
В настоящее время ученые дорабатывают и тестируют новую технологию производства «наношоколада», готовится оформление патента.
Отметим, что ученые Школы биомедицины ДВФУ на протяжении нескольких лет ведут разработки новых продуктов питания на основе морских гидробионтов. Дальневосточный федеральный университет также является участником российско-японского проекта «Kelp», который направлен на расширение использования ламинарии в питании человека.