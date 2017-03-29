Биотехнологи ДВФУ разработали «наношоколад» с морскими водорослями

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу университета.

Как рассказала доцент Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Елена Добрынина, особенность «наношоколада» заключается в технологии приготовления, которая отличается от традиционной. Размер частиц какао и морской капусты очень мал: 10−9 степени. Это позволяет обеспечить более высокую проницаемость и усвояемость в организме полезных веществ морских водорослей.

«Благодаря инновационной технологии, биологически активные вещества “наношоколада” доставляются в системы организма прицельно и эффективно. Именно поэтому мы решили дать ему такое научное название. При этом наш шоколад имеет классический вкус, а добавки из водорослей почти не чувствуются», — сообщила Елена Добрынина.

Заведующая кафедрой биотехнологии и функционального питания ДВФУ, профессор Татьяна Каленик отметила, что шоколад — не только десерт, «продукт радости». Это хорошая пищевая система для обогащения, через которую человек получает необходимые микроэлементы. Среди других ингредиентов, которыми могут дополнить шоколад ученые в лабораториях университета — разнообразные дальневосточные дикоросы и продукты моря.

В настоящее время ученые дорабатывают и тестируют новую технологию производства «наношоколада», готовится оформление патента.