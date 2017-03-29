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04:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

От самостроя рядом с домом Элеоноры Прей во Владивостоке остались одни руины

Завершился демонтаж последнего этажа строения.

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фотографий

Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.

Рабочие закончили демонтаж незаконной многоэтажной постройки у дома Элеоноры Прей во Владивостоке. Как убедился фотокорр. ИА PrimaMedia, от шестиэтажного недостроенного здания в настоящее время практически ничего не осталось.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что середине февраля на место сноса незаконной постройки рядом с домом Элеоноры Прей приехала оперативная группа УФССП, вооруженная автоматами Калашникова АК-74. От рабочих поступил вызов о том, что неизвестные люди пытаются, помешать строителям проводить работы по сносу незаконной постройки. Однако в последствии эта информация не подтвердилась, демонтаж продолжился.

Напомним, в первом полугодии 2014 года ООО «ТехноПарк» и ООО «Мария-Сервис» начали строительство объекта в Почтовом переулке рядом с домом Элеоноры Прей, имеющим статус объекта культурного наследия. Инспекция регионального строительного надзора среагировала на самострой, возникший в историческом центре города.

Основываясь на том, что объект возведен без необходимых разрешений и нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, инспекция Госстройнадзора обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием о признании постройки самовольной и осуществлении ее сноса.

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