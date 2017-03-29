29 марта в Челябинске синоптики обещают мокрый снег с дождём

Снег с дождём возможны в Челябинске, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 29 марта, в городе ожидается облачная погода с прояснением, временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днём +2,+4 градуса, ночью -4,-6. Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с, днём отдельные порывы до 14 м/с.

Сегодня по народному календарю Савин день. Если на Савин день тепло, то вся весна будет тёплой. На Руси была поговорка: «На Савина сани покинь, телегу подвинь».