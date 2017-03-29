Паводок в Новосибирскую область придёт раньше срока

Александр и Альбина Херновы вот так проводят каждое утро. На берегу реки Карасук началось или нет. Сегодня вода еще подо льдом блестит. А дней через десять будет, как в прошлый раз, а то и хуже. На фотографиях и эта и эта улица и этот дом. Внутри и снаружи.

Со дня на день Херновы начнут спасать имущество — бытовую технику, ковры, диваны. Мебель погибнет. Чердака у дома нет. Выносить шкафы некуда. И лишь жена Александра Альбина зачем-то продолжает ухаживать за рассадой.

Огородница понимает — затопит все — комнаты, грядки, теплицы. Не то что сажать — жить будет негде. Говорит, что «надежда» промокнет последней. Прогнозы неутешительны. Корректируют ежедневно.

Снега в этом году больше в два раза обычного. И в этом снеге еще и воды вдвое больше… Сплошные расходы. Чрезвычайная нагрузка в бюджете региона предусмотрена.