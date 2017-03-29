Паводок в Новосибирскую область придёт раньше срока

Александр и Альбина Херновы вот так проводят каждое утро. На берегу реки Карасук началось или нет. Сегодня вода еще подо льдом блестит. А дней через десять будет, как в прошлый раз, а то и хуже. На фотографиях и эта и эта улица и этот дом. Внутри и снаружи.
Со дня на день Херновы начнут спасать имущество — бытовую технику, ковры, диваны. Мебель погибнет. Чердака у дома нет. Выносить шкафы некуда. И лишь жена Александра Альбина зачем-то продолжает ухаживать за рассадой.
Огородница понимает — затопит все — комнаты, грядки, теплицы. Не то что сажать — жить будет негде. Говорит, что «надежда» промокнет последней. Прогнозы неутешительны. Корректируют ежедневно.
Снега в этом году больше в два раза обычного. И в этом снеге еще и воды вдвое больше… Сплошные расходы. Чрезвычайная нагрузка в бюджете региона предусмотрена.
Куда потратить эти деньги и обоснованность трат — масштабное совещание. Начальство всех уровней. Муниципальные власти, МЧС, метеорологи, гидрологи и даже руководители скотомогильников. Их, кстати, топить точно не будет. Все необходимые меры на сегодня приняты.
Глядя на блестящую реку Карасук, где-то там далеко в низине, семейство Херновых приняло решение. В этом году все-таки воспользоваться помощью спасателей. Во всяком случае пережидать большую воду в человеческих условиях, а не как раньше.