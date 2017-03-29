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08:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Паводок в Новосибирскую область придёт раньше срока

Большая вода в Новосибирскую область придет раньше срока. В конце недели — резкое потепление до +15. Сегодня в Кочковском районе прошло совещание с участием областных чиновников, глав районов, спасателей.

Александр и Альбина Херновы вот так проводят каждое утро. На берегу реки Карасук началось или нет. Сегодня вода еще подо льдом блестит. А дней через десять будет, как в прошлый раз, а то и хуже. На фотографиях и эта и эта улица и этот дом. Внутри и снаружи.

Источник: Вести - Новосибирск

Со дня на день Херновы начнут спасать имущество — бытовую технику, ковры, диваны. Мебель погибнет. Чердака у дома нет. Выносить шкафы некуда. И лишь жена Александра Альбина зачем-то продолжает ухаживать за рассадой.

Огородница понимает — затопит все — комнаты, грядки, теплицы. Не то что сажать — жить будет негде. Говорит, что «надежда» промокнет последней. Прогнозы неутешительны. Корректируют ежедневно.

Снега в этом году больше в два раза обычного. И в этом снеге еще и воды вдвое больше… Сплошные расходы. Чрезвычайная нагрузка в бюджете региона предусмотрена.

Куда потратить эти деньги и обоснованность трат — масштабное совещание. Начальство всех уровней. Муниципальные власти, МЧС, метеорологи, гидрологи и даже руководители скотомогильников. Их, кстати, топить точно не будет. Все необходимые меры на сегодня приняты.

Глядя на блестящую реку Карасук, где-то там далеко в низине, семейство Херновых приняло решение. В этом году все-таки воспользоваться помощью спасателей. Во всяком случае пережидать большую воду в человеческих условиях, а не как раньше.

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