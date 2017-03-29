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05:19 (мск), источник: Newslab.ru

«Духовая орда»: в Красноярске выступит знаменитый тувинский оркестр (видео)

В репертуаре коллектива, который многое поклонники именуют «духовой ордой», — мировая классика, современная музыка, произведения национальных композиторов республики, народная музыка, эстрада, джаз и даже хип-хоп.

24 апреля на сцене красноярского театра юного зрителя пройдет концерт духового оркестра правительства республики Тува, завершающий проект «Музыка великой степи-3».

Оркестр был создан в 2008 году из молодых музыкантов — студентов и выпускников Кызылского училища искусств им. А. Б. Чыргал-оола. Художественным руководителем и главным дирижером оркестра является дипломант международных конкурсов, заслуженный артист Тувы Тимур Дулуш.

В репертуаре коллектива, который многое поклонники именуют «духовой ордой», — мировая классика, современная музыка, произведения национальных композиторов республики, народная музыка, эстрада, джаз и даже хип-хоп.

«То, как работает оркестр Дулуша, надо изучать в отечественных джазовых школах независимо от стилистических предпочтений конкретного преподавателя. Перебивки между композициями — пять или десять секунд; никаких нот; шум и ярость во время исполнения сменяются строжайшей дисциплиной в паузах; музыкальная клоунада выведена ровно на тот предел, когда она максимально хороша и минимально заметна. Вы хотите ярких и неожиданных цитат? Получите Smoke On The Water. Хотите отката к сколько-то общепринятому джазу? Получите разовый, взвешенный и яркий выход вокалистки Софьи Кара-оол-Дулуш, столь же хорошо понимающей и свои недостатки, и свои достоинства. Хотите радикальной дичи? Получите порцию рэпа на русском и на тувинском, перебиваемого акробатическими этюдами перкуссиониста и эквилибристикой с тарелками», — отметил музыкальный продюсер и критик jazz.ru Юрий Льноградский.

На сцене красноярского ТЮЗа духовой оркестр правительства республики Тува выступит 24 апреля в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах города.

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