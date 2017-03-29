Синоптики рассказали о причинах возникновения «черного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий складывается в Красноярске не обязательно в связи с загрязнением атмосферы. Об этом говорилось на пресс-конференции специалистов Среднесибирского УГМС и Красноярского гидрометцентра, разоблачившей многие утверждения в теме «черного неба».

Что именно такое «режим НМУ», ведущий специалист по связям с общественностью Оксана Сальникова объяснила следующим образом:

«Режим НМУ объявляется с учетом прогноза на ближайшие сутки или трое суток, а также с учетом уровня загрязнений, который на момент составления прогноза зафиксирован в государственной наблюдательной сети. Объявление этого режима — это предупредительная мера. Так службы предупреждают, что ближайшие несколько дней будет идти процесс накопления выбросов на основе прогнозов, если не принимать меры».

Как рассказала начальник Центра гидрометеослужбы Ольга Филатова, НМУ возникают в периоды штиля или слабого ветра (до 1 м/с). Также на них влияют слишком низкие или высокие температуры.

Специалисты пояснили, что НМУ 1-й степени, вводимый в Красноярске, означает невысокий уровень концентрации вредных веществ, который можно легко снизить. На сегодняшний день в воздухе фиксируется 18 различных «загрязнителей».

К списку виновников грязного воздуха, помимо котельных, промышленных предприятий, лесных пожаров и автомобилей, добавились и грязные улицы. Пыль с дорог, если ее вовремя не убирают, «повисает» в атмосфере. Особенно это чувствуется в бесснежные зимы, когда влажную уборку проводить невозможно из-за низкой температуры.

«Если город станет чище, конечно, уровень загрязнения общий снизится. Достаточно только уборки какой-то влажной и придумать, как в холодное время бороться с этим и вторичным, так скажем, запылением атмосферы», — говорит начальник отдела территориального ЦМС Среднесибирского УГМС Ольга Филатова.

Ранее красноярские ученые опубликовали исследование о связи «черного неба» с плотной застройкой. Специалисты УГМС сегодня усомнились в этом и выразили мнение, что застройка некоторых районов города не повлияла на розу ветров. Подобная причина может изменить только процессы внутри кварталов, а для более конкретных ответов нужно проводить масштабные микроклиматические исследования.

Кроме того, синоптики рассказали, что самые благоприятные периоды — весна и осень, когда чаще бывает ветреная погода. Специалисты посоветовали жителям в период объявления НМУ выезжать за город, на Столбы, в черте Красноярска не жечь мусор и не устраивать шашлыки.