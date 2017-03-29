Омичи жалуются на «реки» и «озера» по всему Омску

Весна принесла в Омск не только потепление, но и проблемы. Там, где вчера лежали большие горы неубранного снега, сегодня образовались лужи и ручьи, которые порой преграждают омичам путь.

Зачастую эти «водоемы» сложно обойти, отчего приходиться искать обходные пути. В соцсетях все чаще стали появляться сообщения о подобных «водоемах».