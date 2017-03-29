Омичи жалуются на «реки» и «озера» по всему Омску

Весна принесла в Омск не только потепление, но и проблемы. Там, где вчера лежали большие горы неубранного снега, сегодня образовались лужи и ручьи, которые порой преграждают омичам путь.
Зачастую эти «водоемы» сложно обойти, отчего приходиться искать обходные пути. В соцсетях все чаще стали появляться сообщения о подобных «водоемах».
Так, в паблике «ЧП Омск» появилось сразу несколько жалоб на покрытые водой и грязью тротуары и дороги. Омичка Кристина Горбунова возмущена
Судя по фото, водой заполнена проезжая часть — машинам остается пересекать этот участок дороги «вплавь». Тротуары пока не оказались в воде.
Жительница Омска Елизавета Черемилова пожаловалась в паблик на ситуацию на улице Магистральная. Ранее здесь постоянно застревали автомобили, а сейчас сложности возникают у пешеходов.
«После множества застрявших машин власти всё же соизволили исправить ситуацию. Был очень большой слой льда, теперь река на всю улицу. Дорогу очистили, а пешеходная дорожка все ещё покрыта льдом, и женщинам с коляской сложно пройти. Горы чёрного льда», — негодует омичка.
Если проезжую часть коммунальщики почистили, то тротуары