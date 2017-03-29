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07:59 (мск), источник: Om1.ru

Омичи жалуются на «реки» и «озера» по всему Омску

Из-за плюсовой температуры неубранный ранее снег растаял и превратился в огромные лужи, которые порой смахивают на водоемы.

Весна принесла в Омск не только потепление, но и проблемы. Там, где вчера лежали большие горы неубранного снега, сегодня образовались лужи и ручьи, которые порой преграждают омичам путь.

Зачастую эти «водоемы» сложно обойти, отчего приходиться искать обходные пути. В соцсетях все чаще стали появляться сообщения о подобных «водоемах».

Так, в паблике «ЧП Омск» появилось сразу несколько жалоб на покрытые водой и грязью тротуары и дороги. Омичка Кристина Горбунова возмущена из-за «океана», появившегося на Старой Московке.

Судя по фото, водой заполнена проезжая часть — машинам остается пересекать этот участок дороги «вплавь». Тротуары пока не оказались в воде.

Жительница Омска Елизавета Черемилова пожаловалась в паблик на ситуацию на улице Магистральная. Ранее здесь постоянно застревали автомобили, а сейчас сложности возникают у пешеходов.

«После множества застрявших машин власти всё же соизволили исправить ситуацию. Был очень большой слой льда, теперь река на всю улицу. Дорогу очистили, а пешеходная дорожка все ещё покрыта льдом, и женщинам с коляской сложно пройти. Горы чёрного льда», — негодует омичка.

Если проезжую часть коммунальщики почистили, то тротуары по-прежнему покрыты грязью и снегом. Омичи переживают, что вскоре снег на тротуарах превратится в еще одну реку и ходить будет негде.

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