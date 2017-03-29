В среду синоптики прогнозируют осадки на севере и западе Казахстана

Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на севере, западе республики ожидается метель, на юге, юго-западе — пыльная буря, на юго-западе и юге — гроза.

В Атырауской, Мангистауской областях ожидается усиление ветра 17−22 м/с, в Мангистауской области местами — пыльная буря. В Актюбинской области ожидается усиление ветра 15−20 м/с, местами туман, гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя днем усилится ветер до 15−20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гололед, метель, усиление ветра 17−22 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях местами синоптики прогнозируют туман, гололед, усиление ветра 15−20, в Карагандинской области порывы 23, в Акмолинской — 25 м/с.