В среду синоптики прогнозируют осадки на севере и западе Казахстана
АСТАНА, 29 мар — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтов местами, на севере и западе республики, повсеместно ожидаются осадки, сообщает сайт Комитета по ЧС МВД РК.
АСТАНА, 29 мар — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтов местами, на севере и западе республики, повсеместно ожидаются осадки, сообщает сайт Комитета по ЧС МВД РК.
Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на севере, западе республики ожидается метель, на юге,
В Атырауской, Мангистауской областях ожидается усиление ветра 17−22 м/с, в Мангистауской области местами — пыльная буря. В Актюбинской области ожидается усиление ветра 15−20 м/с, местами туман, гололед.
В Алматинской области в районе Жаланашколя днем усилится ветер до 15−20 м/с. В
В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, гроза, ветер 15−20 м/с, в Жамбылской — туман, днем гроза, ветер 15−20 м/с. В