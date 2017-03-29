Байкальский фестиваль клубники «Виктория» приедет в Иркутск

Как сообщает пресс-служба администрации Байкальска, клубничный фестиваль будет представлен в экспозиции туристических маршрутов Слюдянского района «Гастрономический тур».

Площадка Байкальска будет расположена в павильоне 2. Презентовать фестиваль клубники «Виктория» 31 марта будет руководитель отдела по молодежной политике, спорту, культурно-массовому досугу и туризму Оксана Никонова и предприниматели Байкальска. Планируются дегустации, на которой гости выставки и члены фестиваля смогут попробовать всевозможные лакомства из клубники. Будет оформлен выставочный стенд с сувенирной продукцией, фотографиями.

Главная тема фестиваля «Байкалтур» — «Великий чайный путь: новые возможности и перспективы». Эта тема начала активно развиваться с 2016 года, когда руководители туристических ведомств Монголии, Китая и России подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма и развитии международного проекта «Великий чайный путь». Впервые на выставке будут представлены чайные традиции народов Сибири, русские чаепития, церемонии из Китая.