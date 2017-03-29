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06:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В кинотеатрах Владивостока ждут решения от Минкульта о переносе премьеры «Форсажа-8»

Голливудский блокбастер хотят сдвинуть в прокате на неделю в угоду российскому фильму.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.

Крупнейшие российские киносети просят Минкультуры не переносить премьеру франшизы «Форсаж 8» (прокатчик UPI), которая намечена на 13 апреля. Об этом сообщает газета Коммерсантъ. Руководители «Синема Парка», «Формулы кино», «Киномакса», «Каро» и «Синема Стар» направили соответствующие письмо министру культуры Владимиру Мединскому. В кинотеатрах Владивосток корр. ИА PrimaMedia рассказали, что пока дата голливудской премьеры не менялась и отметили, что ожидают решение министерство культуры по поводу кинокартины.

— Пока мы не можем точно сказать, будет ли перенесен фильм или нет, но разговоры об этом ведутся. На данный момент в нашей ленте премьера «Форсажа-8» по-прежнему значится на 13 апреля, — рассказали представители сети кинотеатров «Иллюзион».

Голливудский блокбастер хотят сдвинуть в прокате на неделю — с 13 апреля на 20 апреля — в угоду российскому фильму Тимура Бекмамбетова «Время первых», который выйдет на большие экраны 6 апреля. Таким образом, российская кинокартина хочет взять двухнедельную прокатную монополию. Как сообщает агентство Интерфакс, Минкультуры старается обеспечивать отечественным кинолентам отсутствие конкуренции. Но экономика киносетей находится в критической зоне, жалуются они в обращении, и минувший февраль был «провальным»: выход российских «Защитников» в праздничный уикенд и отсутствие других крупных проектов привели к значительному падению всего рынка, который невозможно компенсировать релизами марта.

В случае переноса восьмого «Форсажа» практически все крупные киносети договорились снять с проката «Время первых» уже на второй неделе, «или это будут очень условные сеансы», заявили «Коммерсанту» источники в «Синема парке» и «Формуле кино». «Форсаж» — единственное, что в апреле может заработать, «и его задвигают»; остальное — «это амбиции государства», рассказали собеседники газеты.

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