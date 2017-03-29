В кинотеатрах Владивостока ждут решения от Минкульта о переносе премьеры «Форсажа-8»
Голливудский блокбастер хотят сдвинуть в прокате на неделю в угоду российскому фильму.
Голливудский блокбастер хотят сдвинуть в прокате на неделю в угоду российскому фильму.
Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.
Крупнейшие российские киносети просят Минкультуры не переносить премьеру франшизы «Форсаж 8» (прокатчик UPI), которая намечена на 13 апреля. Об этом сообщает газета Коммерсантъ. Руководители «Синема Парка», «Формулы кино», «Киномакса», «Каро» и «Синема Стар» направили соответствующие письмо министру культуры Владимиру Мединскому. В кинотеатрах Владивосток корр. ИА PrimaMedia рассказали, что пока дата голливудской премьеры не менялась и отметили, что ожидают решение министерство культуры по поводу кинокартины.
— Пока мы не можем точно сказать, будет ли перенесен фильм или нет, но разговоры об этом ведутся. На данный момент в нашей ленте премьера «Форсажа-8»
Голливудский блокбастер хотят сдвинуть в прокате на неделю — с 13 апреля на 20 апреля — в угоду российскому фильму Тимура Бекмамбетова «Время первых», который выйдет на большие экраны 6 апреля. Таким образом, российская кинокартина хочет взять двухнедельную прокатную монополию. Как сообщает агентство Интерфакс, Минкультуры старается обеспечивать отечественным кинолентам отсутствие конкуренции. Но экономика киносетей находится в критической зоне, жалуются они в обращении, и минувший февраль был «провальным»: выход российских «Защитников» в праздничный уикенд и отсутствие других крупных проектов привели к значительному падению всего рынка, который невозможно компенсировать релизами марта.
В случае переноса восьмого «Форсажа» практически все крупные киносети договорились снять с проката «Время первых» уже на второй неделе, «или это будут очень условные сеансы», заявили «Коммерсанту» источники в «Синема парке» и «Формуле кино». «Форсаж» — единственное, что в апреле может заработать, «и его задвигают»; остальное — «это амбиции государства», рассказали собеседники газеты.