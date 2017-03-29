Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
14На восток США обрушилась снежная буря
07:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Опубликован график подвоза питьевой воды жителям Троицка

Горожанам рекомендуют использовать воду из-под крана только для технических целей.

График подвоза питьевой воды к жилым домам и социальным учреждениям Троицка установила городская администрация, документ появился на официальном сайте муниципалитета.

Воду из-под крана горожанам рекомендуют использовать только для личной гигиены и технических нужд, употреблять её внутрь небезопасно из-за 14-кратного превышения допустимой концентрации марганца. Полный список мест и время подъезда машин с питьевой водой — здесь.

Напомним, о значительном ухудшении качества водопроводной воды в Троицке стало известно 28 марта: сейчас специалисты выясняют причины загрязнения и проверяют работу городских очистных сооружений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Космонавт из Нижневартовска ответил с орбиты на вопросы землян
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Сборная Бразилии раньше всех квалифицировалась на ЧМ-2018
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь