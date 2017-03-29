Опубликован график подвоза питьевой воды жителям Троицка
Горожанам рекомендуют использовать воду
Горожанам рекомендуют использовать воду
График подвоза питьевой воды к жилым домам и социальным учреждениям Троицка установила городская администрация, документ появился на официальном сайте муниципалитета.
Воду
Напомним, о значительном ухудшении качества водопроводной воды в Троицке стало известно 28 марта: сейчас специалисты выясняют причины загрязнения и проверяют работу городских очистных сооружений.