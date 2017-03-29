Опубликован график подвоза питьевой воды жителям Троицка

График подвоза питьевой воды к жилым домам и социальным учреждениям Троицка установила городская администрация, документ появился на официальном сайте муниципалитета.

Воду из-под крана горожанам рекомендуют использовать только для личной гигиены и технических нужд, употреблять её внутрь небезопасно из-за 14-кратного превышения допустимой концентрации марганца. Полный список мест и время подъезда машин с питьевой водой — здесь.

Напомним, о значительном ухудшении качества водопроводной воды в Троицке стало известно 28 марта: сейчас специалисты выясняют причины загрязнения и проверяют работу городских очистных сооружений.