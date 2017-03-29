Весна вернется к концу недели, пообещали синоптики
Снегопады во второй половине недели уйдут за Урал, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Снегопады во второй половине недели уйдут за Урал, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
В центральной части страны похолодает еще сильнее. Ночная температура уйдет в минус до 1−6 градусов. Днем температура будет держаться около 0 градусов. Похолодание будет сопровождаться усилением ветра до 17 метров в секунду.
На этой неделе синоптики прогнозируют самую холодную ночь марта в Москве, температура 31 марта опустится до 6−11 градусов мороза. Дневная температура в столице будет держаться около +2 градусов. Теплая весна вернется к концу недели, дневная температура поднимется в субботу до +8 градусов, в воскресенье до +12 градусов, выглянет солнце.
Похолодание коснется северных и
Сильные осадки уйдут из центра России, но они еще испортят погоду в Приволжском округе и Краснодарском крае
Снегопады на этой неделе уйдут за Урал. Поэтому на юге Уральского региона, в Свердловской, Челябинской, Курганской области, осадки. Сильный снег с порывами ветра пройдет в ночь на 30 марта. В Псковской области сильные осадки.
Самая теплая территория на карте России —