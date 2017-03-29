Закапывать ямы во Владивостоке начали бизнесмены и общественники

Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.

Заменить дорожных рабочих там, где они особенно нужны решили рядовые жители Владивостока и общественные активисты. Как рассказал ИА PrimaMedia предприниматель Эдуард Маляров, ему надоела большая яма по пути домой, на которой другие водители разбивают ходовую часть машин. Именно это заставило его взять в руки лопату.

— Я там езжу домой каждый день. Мне стало жалко смотреть на людей, которые там колеса оставляют. Поэтому решил самостоятельно зарыть яму. Нашел отработанный дробленый асфальт, взял немного и засыпал им яму, — рассказал Маляров.

По его словам, на примете есть еще две ямы на улицах Жигура и Камской, которые он с друзьями планирует засыпать в ближайшее время.

«Я хочу, чтоб совесть замучила дорожные службы. Я думаю, все равно ни до кого не дойдет и не кому это не надо. Пока что, я буду делать так, потому что я ценю человеческий труд и знаю, как зарабатываются деньги на резину и ходовую часть», — написал предприниматель на своей странице в социальной сети под публикованным видео.

Как выяснилось, он не одинок в своем стремлении исправлять то, что не делают дорожники. Руководитель проекта «Стопхам» во Владивостоке Сергей Маслаков сообщил ИА PrimaMedia, что участники движения давно занимаются тем же самым, только не публикуют фотоотчеты.

— Недавно снова наши парни ехали домой, и решили закопать такую яму. Вообще, мы регулярно этим занимаемся, просто это не так популярно, как видеозаписи с расклеиванием наклеек. Потому мы и не выкладываем это никуда, — рассказал Сергей.

Он добавил, что дорожным неровности они закрывают чем придется.

— Где щебня получается взять, где просто земли, где еще чего. Так и закапываем. Конечно это временная мера, но хотя так, чем оставлять ямы как есть, — считает руководитель местной ячейки «Стопхам».