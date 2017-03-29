Прокуратура выявила большую переукомплектованность в 30 пермских детсадах
Некоторые дошкольные учреждения переполнены на 50−80 человек.
Некоторые дошкольные учреждения переполнены на 50−80 человек.
Пермская прокуратура выявила серьёзную переукомплектованность во многих детских садах краевой столицы. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщает региональный общественный совет «За права детей на образование в Пермском крае».
По запросу организации, городская прокуратура провела проверку пермских детсадов на соблюдение норм закона по комплектованию групп на 2016−2017 годы и выявила много нарушений.
«В некоторых детских садах — это около 30 учреждений — переукомплектование составляет 50−80 человек от проектной вместимости зданий. Нарушения налицо и в других учреждениях, но в меньшем размере. Кроме того, выявлены завышенные показатели уже на уровне муниципального задания. Проще говоря, уже на этапе формирования мест в детских садах на будущий год чиновники заранее знают, что существующему количеству дошкольных учреждений в городе по нормам не положено вмещать такое количество детей, которое они собираются принять», — сообщают эксперты организации.
По итогам проверки прокуратура потребовала привести наполняемость дошкольных учреждений к нормативным показателям, исключить комплектование детских садов сверх этих показателей.