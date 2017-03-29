Прокуратура выявила большую переукомплектованность в 30 пермских детсадах

Пермская прокуратура выявила серьёзную переукомплектованность во многих детских садах краевой столицы. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщает региональный общественный совет «За права детей на образование в Пермском крае».

По запросу организации, городская прокуратура провела проверку пермских детсадов на соблюдение норм закона по комплектованию групп на 2016−2017 годы и выявила много нарушений.