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07:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

Прокуратура выявила большую переукомплектованность в 30 пермских детсадах

Некоторые дошкольные учреждения переполнены на 50−80 человек.

Пермская прокуратура выявила серьёзную переукомплектованность во многих детских садах краевой столицы. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщает региональный общественный совет «За права детей на образование в Пермском крае».

По запросу организации, городская прокуратура провела проверку пермских детсадов на соблюдение норм закона по комплектованию групп на 2016−2017 годы и выявила много нарушений.

«В некоторых детских садах — это около 30 учреждений — переукомплектование составляет 50−80 человек от проектной вместимости зданий. Нарушения налицо и в других учреждениях, но в меньшем размере. Кроме того, выявлены завышенные показатели уже на уровне муниципального задания. Проще говоря, уже на этапе формирования мест в детских садах на будущий год чиновники заранее знают, что существующему количеству дошкольных учреждений в городе по нормам не положено вмещать такое количество детей, которое они собираются принять», — сообщают эксперты организации.

По итогам проверки прокуратура потребовала привести наполняемость дошкольных учреждений к нормативным показателям, исключить комплектование детских садов сверх этих показателей.

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