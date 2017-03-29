Кузбассовец несколько месяцев истязал свою 11-летнюю дочь

Житель Гурьевска несколько месяцев подряд избивал свою 11-летнюю дочь по малозначительным поводам.

Следы побоев заметили учителя школы, в которую ходит девочка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. Они сообщили о синяках на теле и лице ребенка инспекторам ПДН. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 35-летний местный житель, отец ребенка, в период с декабря 2016 по январь 2017 года злоупотреблял спиртными напитками, регулярно собирал дома собутыльников, в компании которых распивал алкоголь при ребенке. В доме громко звучала музыка, часто в ночное время. При этом мужчина бил свою 11-летнюю дочь, используя малозначительные поводы. В доме часто не было еды, девочка ходила в школу голодной, без необходимых школьных принадлежностей.

Сейчас ребенка из семьи изъяли, она находится под опекой бабушки. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего», ст. 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мать девочки привлекли к административной ответственности.