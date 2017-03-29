Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
СМИ: 4 тыс. га земли около "дачи Медведева" арендовали за 40 руб
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось - СМИ
"Никакая" жена: Кончаловский о Толкалиной - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
12Ливни затопили Перу
05:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец несколько месяцев истязал свою 11-летнюю дочь

Девочка часто ходила в школу голодной.

Житель Гурьевска несколько месяцев подряд избивал свою 11-летнюю дочь по малозначительным поводам.

Следы побоев заметили учителя школы, в которую ходит девочка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. Они сообщили о синяках на теле и лице ребенка инспекторам ПДН. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 35-летний местный житель, отец ребенка, в период с декабря 2016 по январь 2017 года злоупотреблял спиртными напитками, регулярно собирал дома собутыльников, в компании которых распивал алкоголь при ребенке. В доме громко звучала музыка, часто в ночное время. При этом мужчина бил свою 11-летнюю дочь, используя малозначительные поводы. В доме часто не было еды, девочка ходила в школу голодной, без необходимых школьных принадлежностей.

Сейчас ребенка из семьи изъяли, она находится под опекой бабушки. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего», ст. 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мать девочки привлекли к административной ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Алтае появилась гора Газпром
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Сборная России забила три мяча бельгийцам в товарищеском матче
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Супруге кандидата в президенты Франции предъявили обвинения
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче Российские футболисты чудесным образом спаслись в матче, который складывался так, что вполне мог стать худшим для команды после Евро-2016
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь