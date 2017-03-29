Кузбассовец несколько месяцев истязал свою 11-летнюю дочь
Девочка часто ходила в школу голодной.
Девочка часто ходила в школу голодной.
Житель Гурьевска несколько месяцев подряд избивал свою 11-летнюю дочь по малозначительным поводам.
Следы побоев заметили учителя школы, в которую ходит девочка, сообщает
Сейчас ребенка из семьи изъяли, она находится под опекой бабушки. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего», ст. 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мать девочки привлекли к административной ответственности.