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07:13 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирске создадут композицию из 20 тысяч воздушных шаров

В этом году девиз проекта — «Не бойся быть добрым!».

Огромный воздушный шар высотой 15 метров начали собирать из надувных шаров в одном из торговых центров Новосибирска. Так аэродизайнеры хотят привлечь внимание к проблемам благотворительности.

Специально для этого проекта в Новосибирск приехали московский аэродизайнер Анастасия Сокол и голландский мастер с мировым именем Гвидо Верхоев — он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как создатель арт-объекта из 350 тысяч шаров. Под руководством приезжих специалистов работают над созданием композиции в «Сибирском Молле» новосибирские дизайнеры, занимающиеся оформлением интерьеров.

В этом году девиз проекта — «Не бойся быть добрым!».

«Воздушные шары — это всегда символ радости, они привлекают внимание, поэтому на проекте мы хотим рассказать о людях и организациях, которые делают добрые дела и которым можно помочь в этом», — рассказала руководитель группы компаний «Шары и Упаковка» Дина Алишпанова.

На создание арт-объекта уйдёт более 20 тысяч воздушных шаров диаметром от 10 см до метра. Высота готовой скульптуры — 15 метров, площадь — 49 кв.м.

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