Кемеровчанина будут судить за убийство приятеля
Молодой человек нанес знакомому несколько ударов ножом.
Молодой человек нанес знакомому несколько ударов ножом.
Ранее судимый 20-летний житель областного центра повздорил с приятелем и убил его.
Как сообщает
Выяснилось, что дома обвиняемый рассказал сестре о случившемся, окровавленную одежду он сжег в печи. Сообщается, что ранее кемеровчанин уже был судим за кражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.