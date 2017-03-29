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06:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровчанина будут судить за убийство приятеля

Молодой человек нанес знакомому несколько ударов ножом.

Ранее судимый 20-летний житель областного центра повздорил с приятелем и убил его.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, происшествие случилось в декабре 2016 года. Обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, где они вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент застолья гость повздорил с хозяином жилища и несколько раз ударил его ножом в грудь, после чего отправился домой. По дороге он встретил своих знакомых и рассказал им о том, что случилось. Они обратились в правоохранительные органы. На место происшествия приехали полицейские, они обнаружили раненого мужчину без сознания. Его госпитализировали, однако спасти потерпевшего не удалось.

Выяснилось, что дома обвиняемый рассказал сестре о случившемся, окровавленную одежду он сжег в печи. Сообщается, что ранее кемеровчанин уже был судим за кражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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