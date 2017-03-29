Биотехнологи ДВФУ разработали «наношоколад» с морскими водорослями

Как рассказала доцент Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Елена Добрынина, особенность «наношоколада» заключается в технологии приготовления: размер частиц какао и морской капусты очень мал, это позволяет полезным веществам морских водорослей лучше усваиваться в организме.
«Благодаря инновационной технологии, биологически активные вещества “наношоколада” доставляются в системы организма прицельно и эффективно. Именно поэтому мы решили дать ему такое научное название. При этом наш шоколад имеет классический вкус, а добавки из водорослей почти не чувствуются», — сообщила Добрынина.
Заведующая кафедрой биотехнологии и функционального питания ДВФУ Татьяна Каленик отметила, что среди других ингредиентов, которыми могут дополнить шоколад ученые в лабораториях университета, — разнообразные дальневосточные дикоросы и продукты моря. Сейчас специалисты дорабатывают и тестируют новую технологию производства «наношоколада», готовится оформление патента.
По данным вуза, ученые Школы биомедицины ДВФУ на протяжении нескольких лет ведут разработки новых продуктов питания на основе морских гидробионтов. ДВФУ также является участником российско-японского проекта Kelp, который направлен на расширение использования ламинарии в питании человека.