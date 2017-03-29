Биотехнологи ДВФУ разработали «наношоколад» с морскими водорослями

Как рассказала доцент Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Елена Добрынина, особенность «наношоколада» заключается в технологии приготовления: размер частиц какао и морской капусты очень мал, это позволяет полезным веществам морских водорослей лучше усваиваться в организме.

«Благодаря инновационной технологии, биологически активные вещества “наношоколада” доставляются в системы организма прицельно и эффективно. Именно поэтому мы решили дать ему такое научное название. При этом наш шоколад имеет классический вкус, а добавки из водорослей почти не чувствуются», — сообщила Добрынина.

Заведующая кафедрой биотехнологии и функционального питания ДВФУ Татьяна Каленик отметила, что среди других ингредиентов, которыми могут дополнить шоколад ученые в лабораториях университета, — разнообразные дальневосточные дикоросы и продукты моря. Сейчас специалисты дорабатывают и тестируют новую технологию производства «наношоколада», готовится оформление патента.